Mit diesen Minen blockiert Iran Straße von Hormuz

Die Straße von Hormuz ist eine der wichtigsten Seerouten der Welt. Mehr als 20 Prozent des gesamten Öl-Bedarfs wird auf Schiffen durch diese Meerenge transportiert, die im Norden der Iran kontrolliert. Durch eine Blockade und den daraus resultierenden Engpass an Öl steigen die Preise weltweit an. Wenngleich Österreichs Öl kaum über diese Tanker transportiert wird, zahlen vor allem Autofahren und Haushalten mit Öl- oder Gasheizungen die Zeche für den Krieg.