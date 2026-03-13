Vorteilswelt
Großes Arsenal

Mit diesen Minen blockiert Iran Straße von Hormuz

Ausland
13.03.2026 12:56
Mit unterschiedlichsten Minen legt der Iran die Straße von Hormuz lahm.
Mit unterschiedlichsten Minen legt der Iran die Straße von Hormuz lahm.(Bild: Grispb)
Porträt von Harald Dworak
Von Harald Dworak

Zwei Wochen dauert bereits der Krieg im Iran. Trotz starkem Beschuss durch Israel und den USA schafft es der Iran, mit gezielten Gegenschlägen und vor allem der Blockade der Straße von Hormuz effektive Gegenwehr zu leisten. Wie eine solche Blockade funktioniert, sah sich Krone+ genauer an.

Die Straße von Hormuz ist eine der wichtigsten Seerouten der Welt. Mehr als 20 Prozent des gesamten Öl-Bedarfs wird auf Schiffen durch diese Meerenge transportiert, die im Norden der Iran kontrolliert. Durch eine Blockade und den daraus resultierenden Engpass an Öl steigen die Preise weltweit an. Wenngleich Österreichs Öl kaum über diese Tanker transportiert wird, zahlen vor allem Autofahren und Haushalten mit Öl- oder Gasheizungen die Zeche für den Krieg.

Ausland
13.03.2026 12:56
