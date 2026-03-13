Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nach Krebs-Schock

Ed Sheeran: „Der schlimmste Tag in meinem Leben“

Society International
13.03.2026 14:06
Ed Sheeran ist seit 2019 mit Cherry Seaborn verheiratet. Vor drei Jahren wurde bei seiner ...
Ed Sheeran ist seit 2019 mit Cherry Seaborn verheiratet. Vor drei Jahren wurde bei seiner Ehefrau Krebs diagnostiziert – während diese gerade mit der gemeinsamen Tochter schwanger war.(Bild: PPS/www.PPS.at)
Porträt von krone.at
Von krone.at

2022 wurde bei Ed Sheerans Ehefrau Cherry Seaborn während der Schwangerschaft Krebs diagnostiziert. Jetzt sprach der Sänger ganz offen über die Schock-Diagnose und verriet, wie es seiner Liebsten mittlerweile geht.

0 Kommentare

Cherry Seaborn war gerade mit Tochter Jupiter schwanger, als bei ihr Krebs diagnostiziert wurde. Eine unglaublich schwierige Situation für das junge Paar, wie Sheeran jetzt im Podcast-Interview mit „Friends Keep Secrets“ verriet.

Sheeran gab Gesundheitsupdate
Erst nach der Geburt habe man den Tumor entfernen können. „Zum Glück ist alles gut gegangen“, ist der Sänger heute erleichtert. Denn Cherry habe sich wieder erholt: „Es geht ihr gut“, gab der 35-Jährige ein Gesundheitsupdate.

Ed Sheeran sprach ganz offen über „die schlimmste Woche“ seines Lebens.
Ed Sheeran sprach ganz offen über „die schlimmste Woche“ seines Lebens.(Bild: EPA/NEIL HALL)

Doch mit Schrecken erinnert sich Sheeran noch heute an den Moment zurück, an dem er von der Krebserkrankung seiner Frau erfahren habe. „Der Tag, an dem Cherry mich anrief und mir sagte, dass sie Krebs hat, war wahrscheinlich der schlimmste Tag meines Lebens“, erzählte er jetzt.

„Wohl die schlimmste Woche“
Und fuhr fort: „Es war wohl die schlimmste Woche. Jamal starb in derselben Woche, dann ging es direkt vor Gericht. Und dann starb auch noch Shane.“ Sheeran meinte damit Musikunternehmer Jamal Edwards und Cricket-Star und Ex-Verlobten von Liz Hurley, Shane Warne. Beide waren enge Freunde des Musikers, beide verstarben 2022.

Außerdem musste sich Sheeran vor drei Jahren mit einem Rechtsstreit um die Urheberrechte an seinem Hit „Shape of You“ herumschlagen. Am Ende wurde zugunsten des Musikers entschieden.

„Es war verdammt beängstigend“, erinnerte sich Sheeran nun auch an den Rechtsstreit zurück, der jedoch in Anbetracht der Schicksalsschläge in seinem Privatleben zur Nebensache war. „Ich dachte nur: Es ist mir eigentlich völlig egal, wie das hier ausgeht, weil es so unbedeutend ist.“

Lesen Sie auch:
Chris „Thor“ Hemsworth oder Ed Sheeran: Wer geht beim Armdrücken als Sieger hervor?
Wer holte den Sieg?
Hemsworth und Sheeran traten zum Armdrücken an
27.02.2026

Krebserkrankung in Doku öffentlich gemacht
Sheeran, der sein Privatleben großteils aus der Öffentlichkeit heraushält, thematisierte die Krebserkrankung seiner Ehefrau erstmals 2023 in der Dokumentation „Ed Sheeran: The Sum of it all“.

Sheeran und Seaborn, die seit 2019 verheiratet sind, haben neben Juniper noch eine weitere Tochter, Lyra (5).

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Society International
13.03.2026 14:06
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Ed Sheeran
Schwangerschaft
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Unerlaubt am Catwalk
Wiener Designer schleicht sich bei Plein-Show ein
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Weltgrößter Öl-Exporteur warnt vor Katastrophe
190.121 mal gelesen
Der Krieg im Nahen Osten hat zu einem Anstieg der Ölpreise geführt, was sich negativ auf die ...
Außenpolitik
Trump in Erklärungsnot ++ Rätselraten um Ayatollah
164.603 mal gelesen
Außenpolitik
Raketen-Foto geht um Welt + „Atomforscher getötet“
155.011 mal gelesen
Außenpolitik
Raketen-Foto geht um Welt + „Atomforscher getötet“
1468 mal kommentiert
Außenpolitik
USA: „Neuer Iran-Führer wahrscheinlich entstellt“
1340 mal kommentiert
Oberösterreich
13-Jähriger soll wieder in die Volksschule gehen
1043 mal kommentiert
Ein 13-jähriger Oberösterreicher (Symbolbild) möchte nach Jahren des Homeschoolings nun ...
Mehr Society International
Nackt-Schock!
Bryan Cranston zieht im „Malcom“-Trailer blank!
Hollywood zu dünn?
Oscar-Koch Puck wettert gegen den Ozempic‑Trend
„Gehört dazu“
Elle Fanning gesteht: Habe einen OnlyFans-Account
Nach Krebs-Schock
Ed Sheeran: „Der schlimmste Tag in meinem Leben“
Irre Oscar‑Beute!
Oscar‑Nominees kassieren 350.000‑Dollar‑Geschenke
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf