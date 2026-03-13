Ed Sheeran: „Der schlimmste Tag in meinem Leben“

2022 wurde bei Ed Sheerans Ehefrau Cherry Seaborn während der Schwangerschaft Krebs diagnostiziert. Jetzt sprach der Sänger ganz offen über die Schock-Diagnose und verriet, wie es seiner Liebsten mittlerweile geht.
Cherry Seaborn war gerade mit Tochter Jupiter schwanger, als bei ihr Krebs diagnostiziert wurde. Eine unglaublich schwierige Situation für das junge Paar, wie Sheeran jetzt im Podcast-Interview mit „Friends Keep Secrets“ verriet.
Sheeran gab Gesundheitsupdate
Erst nach der Geburt habe man den Tumor entfernen können. „Zum Glück ist alles gut gegangen“, ist der Sänger heute erleichtert. Denn Cherry habe sich wieder erholt: „Es geht ihr gut“, gab der 35-Jährige ein Gesundheitsupdate.
Doch mit Schrecken erinnert sich Sheeran noch heute an den Moment zurück, an dem er von der Krebserkrankung seiner Frau erfahren habe. „Der Tag, an dem Cherry mich anrief und mir sagte, dass sie Krebs hat, war wahrscheinlich der schlimmste Tag meines Lebens“, erzählte er jetzt.
„Wohl die schlimmste Woche“
Und fuhr fort: „Es war wohl die schlimmste Woche. Jamal starb in derselben Woche, dann ging es direkt vor Gericht. Und dann starb auch noch Shane.“ Sheeran meinte damit Musikunternehmer Jamal Edwards und Cricket-Star und Ex-Verlobten von Liz Hurley, Shane Warne. Beide waren enge Freunde des Musikers, beide verstarben 2022.
Außerdem musste sich Sheeran vor drei Jahren mit einem Rechtsstreit um die Urheberrechte an seinem Hit „Shape of You“ herumschlagen. Am Ende wurde zugunsten des Musikers entschieden.
„Es war verdammt beängstigend“, erinnerte sich Sheeran nun auch an den Rechtsstreit zurück, der jedoch in Anbetracht der Schicksalsschläge in seinem Privatleben zur Nebensache war. „Ich dachte nur: Es ist mir eigentlich völlig egal, wie das hier ausgeht, weil es so unbedeutend ist.“
Krebserkrankung in Doku öffentlich gemacht
Sheeran, der sein Privatleben großteils aus der Öffentlichkeit heraushält, thematisierte die Krebserkrankung seiner Ehefrau erstmals 2023 in der Dokumentation „Ed Sheeran: The Sum of it all“.
Sheeran und Seaborn, die seit 2019 verheiratet sind, haben neben Juniper noch eine weitere Tochter, Lyra (5).
