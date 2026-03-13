Paragleiter-Pilot bei Absturz schwer verletzt

Drei Autolenker mussten ihre Führerscheine abgeben
Alkohol und Drogen
Abgestürzt und mit schweren Verletzungen liegen geblieben ist ein Paragleiter-Pilot am Freitagvormittag am Bischling in Werfenweng (Salzburg). Die Person wurde von der Pistenrettung erstversorgt und anschließend mit dem Hubschrauber in das Krankenhaus nach Schwarzach geflogen.
Wie es zu dem Unfall kommen konnte, stand vorerst nicht fest. Die Polizei war aktuell noch mit dem Dokumentieren beschäftigt.
Klar ist, dass die Pistenretter rasch vor Ort waren und zur Unterstützung den Rettungshubschrauber Martin 1 anforderten.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.