Regel-Ärger in F1! FIA hat noch „Asse im Ärmel“

Diese wollte man aber „nicht vor dem ersten Rennen als vorschnelle Reaktion vorstellen“, betonte Tombazis. Nach dem Großen Preis von China am Sonntag (8 Uhr) werde das Thema mit den Teams besprochen. Spätestens seit dem Saisonauftakt in Melbourne in der Vorwoche tobt bei Piloten, Teams, Funktionären und Fans eine Diskussion über die Radikalkur, die sich die Formel 1 für dieses Jahr verordnet hat. Weg vom Vollgasfahrer, hin zum Energiemanager, der clever mit dem Saft aus der Batterie seine Rennstrategie und Überholmanöver plant. Beziehen die Motoren doch nur noch zu gut 50 Prozent Leistung vom Verbrenner und zu fast 50 Prozent aus der Batterie, die Runde für Runde wieder geladen werden muss.