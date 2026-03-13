Vorteilswelt
Nackt-Schock!

Bryan Cranston zieht im „Malcom“-Trailer blank!

Society International
13.03.2026 15:02
Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Von Pamela Fidler-Stolz

Mit diesem Moment hat wohl kaum ein Fan gerechnet: Hollywood-Star Bryan Cranston sorgt im ersten Trailer zum Comeback der Kultserie „Malcolm in the Middle“ für eine Szene, über die gerade alle sprechen. Oben können Sie sich den Trailer ansehen!

Der Streamingdienst Hulu veröffentlichte diese Woche einen ersten Vorgeschmack auf die Revival-Serie „Malcolm in the Middle: Life’s Still Unfair“ – und gleich zu Beginn liefert Cranston als chaotischer Familienvater Hal einen echten Überraschungsmoment.

Nackter Familien-Call
Im Trailer steht Hal komplett nackt vor der Kamera, während seine Serienfrau Lois, gespielt von Jane Kaczmarek, ihm ganz selbstverständlich den Rücken rasiert. Das Problem: Die beiden sind gleichzeitig in einem Video-Call mit ihrem Sohn Dewey. Der versucht noch höflich zu reagieren und schlägt vor, später noch einmal anzurufen. Doch Hal winkt locker ab und erklärt, Dewey habe das schließlich schon tausendmal gesehen. Kurz darauf hebt er auch noch ein Bein – und sorgt damit für einen besonders unangenehmen Blickwinkel im Familien-Call.

Nackt-Schock im „Malcolm in the Middle"-Comeback: Bryan Cranston zeigt im Trailer plötzlich ...
Nackt-Schock im „Malcolm in the Middle"-Comeback: Bryan Cranston zeigt im Trailer plötzlich alles.

Malcoms neues Leben
Der Trailer zeigt aber nicht nur diesen frechen Moment, sondern verrät auch, worum es im Serien-Comeback überhaupt geht. Malcolm, erneut gespielt von Frankie Muniz, hat sich in den Jahren nach dem Serienfinale ein komplett neues Leben aufgebaut. Er hat eine Freundin, eine Tochter und scheint endlich erfolgreich zu sein. Doch ausgerechnet seine eigene Familie weiß davon nichts. Malcolm hat vor seinen Angehörigen jahrelang sein Leben geheim gehalten.

Als Lois im Trailer herausfindet, dass Malcolm sich bewusst von der Familie ferngehalten hat, reagiert sie entsprechend fassungslos. Bruder Reese kommentiert die Situation trocken und meint, eigentlich habe man immer gewusst, dass Malcolm sie irgendwann verraten würde. Genau dieser typische Familienwahnsinn soll auch das Comeback prägen.

Lesen Sie auch:
„Malcolm mittendrin“ machte ihn zum Kult. Dennoch findet Muniz die Rolle „scheiße“.
Trotzdem wieder dabei!
Frankie Muniz findet „Malcolm mittendrin“ „sch …“
12.02.2025

Neben Cranston, Muniz und Kaczmarek kehren auch Justin Berfield als Reese und Christopher Masterson als Francis zurück. Auch Emy Coligado ist wieder als Piama dabei. Neu im Cast sind unter anderem Kiana Madeira als Malcolms Freundin Tristan und Keeley Karsten als seine Tochter Leah.

Die neue Miniserie besteht aus vier Episoden und knüpft viele Jahre nach dem Ende der Originalserie an.

Die Originalserie lief von 2000 bis 2006 beim Sender Fox Broadcasting Company und wurde mit sieben Staffeln zu einer der erfolgreichsten Comedyserien ihrer Zeit und hatte auch in Österreich zahlreiche Fans.

