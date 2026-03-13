Saubere und sichere Energie mit Metaplan

Vom Einmannbetrieb zum Energie-Planungsbüro mit 14 Mitarbeitern: Metaplan Energietechnik aus Leonding plant nachhaltige Energieprojekte für Betriebe, Industrie und Infrastruktur. Ob Photovoltaik, Batteriespeicher oder Gebäudetechnik – das Ingenieurbüro unterstützt Unternehmen dabei, Energiekosten zu senken und unabhängiger zu werden.