WERBUNG

Saubere und sichere Energie mit Metaplan

Wirtschaft
13.03.2026 14:29
Werbung
Porträt von Promotion Team
Von Promotion Team

Vom Einmannbetrieb zum Energie-Planungsbüro mit 14 Mitarbeitern: Metaplan Energietechnik aus Leonding plant nachhaltige Energieprojekte für Betriebe, Industrie und Infrastruktur. Ob Photovoltaik, Batteriespeicher oder Gebäudetechnik – das Ingenieurbüro unterstützt Unternehmen dabei, Energiekosten zu senken und unabhängiger zu werden.

Die Energiebranche befindet sich im Umbruch – genau hier setzt Metaplan Energietechnik an. Das Ingenieurbüro mit Sitz in Leonding unterstützt Unternehmen, öffentliche Einrichtungen und Energieversorger bei der Planung moderner Energie- und Gebäudetechniklösungen.

Das Geschäftsmodell des Unternehmens basiert auf drei Säulen: Infrastrukturplanung, Energieerzeugung und Gebäudetechnik. Im Bereich Infrastruktur entwickelt Metaplan Konzepte für Strom- und Wärmenetze sowie für große Batteriespeicheranlagen, die bestehende Netze entlasten und den Ausbau erneuerbarer Energien ermöglichen sollen.

Zitat Icon

„Unsere Aufgabe ist es, nicht nur einzelne Lösungen zu schaffen, sondern die Energieversorgung gesamtheitlich zu denken.“

Kevin Leonhartsberger, Gründer

Nachhaltige Energie aus einer Hand
Auch bei der Energieerzeugung ist das Unternehmen breit aufgestellt – von Photovoltaikanlagen über Biomasse- und Geothermieprojekte bis hin zu internationalen Solarparks.

(Bild: krone.tv)

Ergänzt wird das Angebot durch umfassende Gebäudetechnikplanung: von Heizung, Sanitär und Lüftung bis hin zu komplexen Kühl- und Klimasystemen für Hotels, Wohnbauten oder Industriebetriebe.

Das Ziel der Kunden ist dabei meist dasselbe: nachhaltiger wirtschaften, Energiekosten senken und unabhängiger vom Strommarkt werden. Mit seinem Know-how begleitet Metaplan Projekte von kleinen Gewerbebetrieben bis zu Anlagen, die tausende Haushalte mit erneuerbarer Energie versorgen können. Was die Mitarbeiter zum Unternehmen sagen und wie Unternehmen konkret von Metaplan profitieren erfahren Sie im Video. 

Wirtschaft
13.03.2026 14:29
