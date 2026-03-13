Vorteilswelt
Solange die Hände arbeiten, bleibt der Geist wach

Kärnten
13.03.2026 12:00
Bis zuletzt war Jos Pirkner als Künstler aktiv.
Bis zuletzt war Jos Pirkner als Künstler aktiv.(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)
Porträt von Irina Lino
Von Irina Lino

Die „Bullen von Fuschl“ sind sein monumentales Vermächtnis. Nun ist der berühmte Osttiroler Bildhauer und Maler Jos Pirkner mit 98 Jahren in seiner Heimat gestorben. Eine Verbeugung.

0 Kommentare

Explosive Kraft und fließende Dynamik sind ihm zeitlebens zu ausdrucksstarken Metallplastiken geronnen. Doch keines seiner Werke hat monumentale Wucht und feurige Unternehmeridentität so kongenial vereint wie seine 14 überlebensgroßen Bullen am „Red Bull“-Firmenstammsitz in Fuschl am See.

Kärnten
13.03.2026 12:00
