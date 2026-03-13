Solange die Hände arbeiten, bleibt der Geist wach

Harper Beckham will die neue Kylie Jenner werden
Die „Bullen von Fuschl“ sind sein monumentales Vermächtnis. Nun ist der berühmte Osttiroler Bildhauer und Maler Jos Pirkner mit 98 Jahren in seiner Heimat gestorben. Eine Verbeugung.
Explosive Kraft und fließende Dynamik sind ihm zeitlebens zu ausdrucksstarken Metallplastiken geronnen. Doch keines seiner Werke hat monumentale Wucht und feurige Unternehmeridentität so kongenial vereint wie seine 14 überlebensgroßen Bullen am „Red Bull“-Firmenstammsitz in Fuschl am See.
