Brandanschlag
Rotterdam: Feuer in Synagoge – Jugendliche in Haft
Freitagfrüh war vor einer Synagoge im niederländischen Rotterdam ein Feuer gelegt worden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand, inzwischen konnte die Polizei allerdings vier Verdächtige im Alter zwischen 17 und 19 Jahren festnehmen.
Die vier Verdächtigen waren den Angaben zufolge in der Nähe einer anderen Synagoge festgenommen worden. In der Früh war vor dem Eingang der Rotterdamer Synagoge nach Angaben der Polizei ein Feuer gelegt worden. Das Feuer erlosch von selbst und niemand wurde verletzt, wie die Polizei in der niederländischen Hafenstadt mitteilte.
Durch Fahrverhalten aufgefallen
Die jüdische Gemeinschaft und Politiker reagierten geschockt. Die Verdächtigen waren bereits in der Früh festgenommen worden. Das Auto war der Polizei durch das Fahrverhalten aufgefallen. Ob auch bei der zweiten Synagoge ein Brandanschlag geplant war, ist unbekannt.
Der Brand vor dem Eingang der Synagoge war auf in sozialen Medien geteilten Aufnahmen zu sehen. Es kam zu einer kleinen Explosion. Die Ermittlungen dauerten laut Polizei an.
„Gezielter Angriff auf jüdische Gemeinschaft“
Der Anschlag werde Ängste bei der jüdischen Gemeinschaft erhöhen, sagte der Vorsitzende der Synagoge, Chris den Hoedt, auch wenn der Sachschaden gering sei. Er sprach von „einem gezielten Angriff auf eine niederländische Glaubensgemeinschaft“.
Justizminister David van Weel sprach von einem gezielten Anschlag mit vermutlich antisemitischem Hintergrund. Die jüdische Gemeinschaft sei bereits länger Zielscheibe von Gewalt und Bedrohung.
Die Rotterdamer Bürgermeisterin Carola Schouten sagte extra Sicherheitsmaßnahmen zu. „In Rotterdam ist kein Platz für Antisemitismus, Einschüchterungen, Gewalt und Hass gegen Religionsgemeinschaften.“
