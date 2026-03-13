Vorteilswelt
St. Salvator jubelte

Nur zwei Trainings reichten für den Titel-Hattrick

Kärnten
13.03.2026 13:59
St. Salvator bog im Finale der Division III Ost Althofen II mit 6:1.
St. Salvator bog im Finale der Division III Ost Althofen II mit 6:1.(Bild: Hermann Sobe)
Porträt von Lukas Töfferl
Von Lukas Töfferl

Zum dritten Mal in Folge stemmte St. Salvator den Meisterpokal in die Höhe! Und das, obwohl man nur zwei Trainings in der laufenden Saison absolvierte. Auch der Aufstieg ist ein Thema, dem Verband legt man einen Vorschlag für eine neue Liga vor.

0 Kommentare

Mit einer stolzen Serie starteten die Eishockey-Cracks von St. Salvator in die neue Saison der Division III Ost. 1032 Tage war man ungeschlagen. Und ausgerechnet beim Auftakt am 7. Dezember unterlag man Althofen II mit 1:2 – die erste Pleite seit dem 10. Feber 2023. Im Endspiel rächte man sich an Althofen II, triumphierte mit 6:1. „Der dritte Titel in Folge“, freut es St. Salvator-Coach Thomas Ebner, der seit vier Jahren im Amt ist, nun auch zum erfolgreichsten Trainer der Klubhistorie wurde.

Kärnten
13.03.2026 13:59
