Nur zwei Trainings reichten für den Titel-Hattrick

Mit einer stolzen Serie starteten die Eishockey-Cracks von St. Salvator in die neue Saison der Division III Ost. 1032 Tage war man ungeschlagen. Und ausgerechnet beim Auftakt am 7. Dezember unterlag man Althofen II mit 1:2 – die erste Pleite seit dem 10. Feber 2023. Im Endspiel rächte man sich an Althofen II, triumphierte mit 6:1. „Der dritte Titel in Folge“, freut es St. Salvator-Coach Thomas Ebner, der seit vier Jahren im Amt ist, nun auch zum erfolgreichsten Trainer der Klubhistorie wurde.