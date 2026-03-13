König Willem-Alexander muss plötzlich umschulen!

An die Jahre mit der Boeing 737 erinnert er sich besonders gern: „Im Laufe der Jahre haben wir mit der 737 so viele Fahrgäste von A nach B gebracht. Diese Mischung aus Menschen und Momenten hat das Fliegen zu etwas Besonderem gemacht. So flogen wir Fußball-Anhänger von Feyenoord und AZ nach Prag zur Europa League, Kinder nach Lappland zum Weihnachtsmann, aber auch Urlaubsflüge nach Ibiza und Malaga. Ich hoffe, die gleiche bunte Firma wieder im Airbus begrüßen zu dürfen.“