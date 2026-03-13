König Willem-Alexander muss plötzlich umschulen!

König Willem-Alexander der Niederlande muss immer wieder etwas Neues lernen. Am Freitag zeigte der niederländische Monarch das ganz bodenständig: In einem Pflegeheim im niederländischen Hoofddorp half er gemeinsam mit Bewohnern und Freiwilligen dabei, Blumen in Töpfe zu pflanzen und Innenhöfe zu verschönern.
Die Aktion wurde vom Oranje Fonds organisiert und eröffnete die 22. Ausgabe der landesweiten Freiwilligeninitiative NLdoet – dem größten Ehrenamtsprojekt der Niederlande. Dabei packte der König selbst mit an und half älteren Damen beim Bepflanzen der Blumentöpfe.
Umschulung im Cockpit
Schon am Donnerstag wurde allerdings eine andere „Lernaufgabe“ des Königs bekannt geworden – diesmal aus dem Cockpit.
Wie das niederländische Königshaus auf Instagram mitteilte, absolvierte Willem-Alexander kürzlich seinen letzten Flug als Gastpilot für die Fluggesellschaft KLM an Bord der charakteristischen blauen Boeing 737.
Der Grund: Die Airline modernisiert ihre Flotte und ersetzt die bisherigen Maschinen schrittweise durch den neuen Airbus A321neo. Für den flugbegeisterten König bedeutet das mit 58 Jahren eine Umschulung auf den Airbus, bevor er wieder ins Cockpit darf.
Erinnerungen an viele besondere Flüge
Seit 2017 flog der Monarch regelmäßig als Co-Pilot auf Linienflügen. Für viele Passagiere wurde der Flug zum Überraschungsmoment, wenn sich der König persönlich aus dem Cockpit meldete.
An die Jahre mit der Boeing 737 erinnert er sich besonders gern: „Im Laufe der Jahre haben wir mit der 737 so viele Fahrgäste von A nach B gebracht. Diese Mischung aus Menschen und Momenten hat das Fliegen zu etwas Besonderem gemacht. So flogen wir Fußball-Anhänger von Feyenoord und AZ nach Prag zur Europa League, Kinder nach Lappland zum Weihnachtsmann, aber auch Urlaubsflüge nach Ibiza und Malaga. Ich hoffe, die gleiche bunte Firma wieder im Airbus begrüßen zu dürfen.“
Nach dem Einsatz im Blumenbeet heißt es für den König also bald wieder lernen – diesmal im Flugsimulator. Denn auch ein Monarch muss manchmal noch einmal die Schulbank drücken.
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