Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Beratung für Anwalt

ORF-Stiftungsrat taucht in Benko-Abrechnungen auf

Wirtschaft
13.03.2026 15:26
ORF-Stiftungsratschef Heinz Lederer
ORF-Stiftungsratschef Heinz Lederer(Bild: APA/GEORG HOCHMUTH)
Porträt von Rainer Fleckl
Von Rainer Fleckl

Der heutige Vorsitzende des ORF-Stiftungsrats, Heinz Lederer, taucht in Honorarnoten des Benko-Anwalts Stefan Prochaska auf. Die Kontakte fallen in eine Zeit, in der die Signa-Gruppe wegen möglicher kritischer ORF-Berichte in Alarmstimmung war.

0 Kommentare

Nach dem Rücktritt von ORF-Generaldirektor Roland Weißmann gerät nun der Stiftungsrat selbst ins Zentrum der Aufmerksamkeit. Das politisch besetzte Aufsichts- und Kontrollgremium des öffentlich-rechtlichen Rundfunks muss sich zunehmend die Frage gefallen lassen, welche Rolle es im „Fall Weißmann“ gespielt hat – und ob es seiner Kontrollfunktion tatsächlich gerecht geworden ist.

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wirtschaft
13.03.2026 15:26
Jetzt kommentieren

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Weil mehr Frauen, Ältere und Nicht-Österreicher arbeiten, stieg die Zahl der Erwerbstätigen in ...
Herausfordernder Trend
Viel mehr Menschen arbeiten – aber immer kürzer
Untersucht wurden Staubablagerungen rund um den Steinbruch Badersdorf.
Greenpeace nahm Proben
Asbest auch auf Zäunen und Postkasten nachgewiesen
Soldaten beschossen
Ecuador: Drogen-U-Boot in Mangrovensumpf entdeckt
Skiunfälle vermeiden
Worauf Profis und Anfänger wirklich achten sollten
Straße von Hormus
US-Armee zerstört iranische Minenleger-Schiffe
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Weltgrößter Öl-Exporteur warnt vor Katastrophe
190.121 mal gelesen
Der Krieg im Nahen Osten hat zu einem Anstieg der Ölpreise geführt, was sich negativ auf die ...
Außenpolitik
Trump in Erklärungsnot ++ Rätselraten um Ayatollah
164.603 mal gelesen
Außenpolitik
Raketen-Foto geht um Welt + „Atomforscher getötet“
155.011 mal gelesen
Außenpolitik
Raketen-Foto geht um Welt + „Atomforscher getötet“
1468 mal kommentiert
Außenpolitik
USA: „Neuer Iran-Führer wahrscheinlich entstellt“
1340 mal kommentiert
Oberösterreich
13-Jähriger soll wieder in die Volksschule gehen
1043 mal kommentiert
Ein 13-jähriger Oberösterreicher (Symbolbild) möchte nach Jahren des Homeschoolings nun ...
Mehr Wirtschaft
Krone Plus Logo
Beratung für Anwalt
ORF-Stiftungsrat taucht in Benko-Abrechnungen auf
WERBUNG
Saubere und sichere Energie mit Metaplan
Forenecho
Mehr Teilzeit: „Alles andere is Sklaventreiberei!“
Bauern unter Druck
„Schleuderpreise müssen ein Ende haben“
Bürgerbefragung naht
„Wander-Stammtisch“ stürmt gegen Windräder
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf