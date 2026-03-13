ORF-Stiftungsrat taucht in Benko-Abrechnungen auf

USA: Iran-Führer „entstellt“ ++ Sechs Soldaten tot
Der heutige Vorsitzende des ORF-Stiftungsrats, Heinz Lederer, taucht in Honorarnoten des Benko-Anwalts Stefan Prochaska auf. Die Kontakte fallen in eine Zeit, in der die Signa-Gruppe wegen möglicher kritischer ORF-Berichte in Alarmstimmung war.
Nach dem Rücktritt von ORF-Generaldirektor Roland Weißmann gerät nun der Stiftungsrat selbst ins Zentrum der Aufmerksamkeit. Das politisch besetzte Aufsichts- und Kontrollgremium des öffentlich-rechtlichen Rundfunks muss sich zunehmend die Frage gefallen lassen, welche Rolle es im „Fall Weißmann“ gespielt hat – und ob es seiner Kontrollfunktion tatsächlich gerecht geworden ist.
