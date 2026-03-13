Papst bei Barbaren und Erbswurst für Skifahrer

132 Seiten mit spannenden Beiträgen hat das Redaktionsduo Heidi Rogy und Peter Wiesflecker für das aktuelle Bulletin des Geschichtsvereines für Kärnten zusammengestellt. Beispielweise erinnert Christian Cvetko daran, dass der spätere Papst Pius II. noch als Enea Silvio Piccolomini (1405-1464) in Kärnten weilte: „Jetzt in Kärnten unter Barbaren und wilden Völkern“, schreib der Gelehrte auf Latein in einem Brief. Er schwärmte von den Kärntner Bergen und Seen, beschrieb die Ruinen von Virunum und das Zeremoniell der Herzogseinsetzung.