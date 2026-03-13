Papst bei Barbaren und Erbswurst für Skifahrer

Schmunzeln oder staunen kann man bei dem einen oder anderen Blick zurück in die Geschichte, beispielsweise auf die Pioniere des Skifahrens oder die Reise eines späteren Papstes, der sich in Kärnten unter „wilden Völkern“ wähnte. Ein lesenswertes Bulletin hat der Geschichtsverein zusammengestellt.
132 Seiten mit spannenden Beiträgen hat das Redaktionsduo Heidi Rogy und Peter Wiesflecker für das aktuelle Bulletin des Geschichtsvereines für Kärnten zusammengestellt. Beispielweise erinnert Christian Cvetko daran, dass der spätere Papst Pius II. noch als Enea Silvio Piccolomini (1405-1464) in Kärnten weilte: „Jetzt in Kärnten unter Barbaren und wilden Völkern“, schreib der Gelehrte auf Latein in einem Brief. Er schwärmte von den Kärntner Bergen und Seen, beschrieb die Ruinen von Virunum und das Zeremoniell der Herzogseinsetzung.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.