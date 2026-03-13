Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Historiker verraten

Papst bei Barbaren und Erbswurst für Skifahrer

Kärnten
13.03.2026 10:00
Skifahrer am Dobratsch um 1914.
Skifahrer am Dobratsch um 1914.(Bild: Sammlung Gernot Pernull)
Porträt von Christina Natascha Kogler
Von Christina Natascha Kogler

Schmunzeln oder staunen kann man bei dem einen oder anderen Blick zurück in die Geschichte, beispielsweise auf die Pioniere des Skifahrens oder die Reise eines späteren Papstes, der sich in Kärnten unter „wilden Völkern“ wähnte. Ein lesenswertes Bulletin hat der Geschichtsverein zusammengestellt.

0 Kommentare

132 Seiten mit spannenden Beiträgen hat das Redaktionsduo Heidi Rogy und Peter Wiesflecker für das aktuelle Bulletin des Geschichtsvereines für Kärnten zusammengestellt. Beispielweise erinnert Christian Cvetko daran, dass der spätere Papst Pius II. noch als Enea Silvio Piccolomini (1405-1464) in Kärnten weilte: „Jetzt in Kärnten unter Barbaren und wilden Völkern“, schreib der Gelehrte auf Latein in einem Brief. Er schwärmte von den Kärntner Bergen und Seen, beschrieb die Ruinen von Virunum und das Zeremoniell der Herzogseinsetzung.

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Kärnten
13.03.2026 10:00
Jetzt kommentieren

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Weil mehr Frauen, Ältere und Nicht-Österreicher arbeiten, stieg die Zahl der Erwerbstätigen in ...
Herausfordernder Trend
Viel mehr Menschen arbeiten – aber immer kürzer
Untersucht wurden Staubablagerungen rund um den Steinbruch Badersdorf.
Greenpeace nahm Proben
Asbest auch auf Zäunen und Postkasten nachgewiesen
Soldaten beschossen
Ecuador: Drogen-U-Boot in Mangrovensumpf entdeckt
Skiunfälle vermeiden
Worauf Profis und Anfänger wirklich achten sollten
Straße von Hormus
US-Armee zerstört iranische Minenleger-Schiffe
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Weltgrößter Öl-Exporteur warnt vor Katastrophe
188.880 mal gelesen
Der Krieg im Nahen Osten hat zu einem Anstieg der Ölpreise geführt, was sich negativ auf die ...
Außenpolitik
Trump in Erklärungsnot ++ Rätselraten um Ayatollah
163.808 mal gelesen
Unterhaltung
ORF-Beben: Das fordert Belästigungsopfer noch
145.999 mal gelesen
Krone Plus Logo
Roland Weißmann trat nach Belästigungsvorwürfen zurück, die betroffene Mitarbeiterin sprach von ...
Außenpolitik
Raketen-Foto geht um Welt + „Atomforscher getötet“
1466 mal kommentiert
Innenpolitik
Vorerst keine Einigung auf Spritpreisbremse
1269 mal kommentiert
Der Krieg im Nahen Osten hat die Spritpreise zuletzt nach oben getrieben.
Außenpolitik
Trump in Erklärungsnot ++ Rätselraten um Ayatollah
1211 mal kommentiert
Mehr Kärnten
Krone Plus Logo
Historiker verraten
Papst bei Barbaren und Erbswurst für Skifahrer
Nach Terror-Anschlag
Videoüberwachung für mehr Sicherheit in Villach
Krone Plus Logo
Althofen-Chef wütend:
„Will mit Steindorfern nichts mehr zu tun haben!“
In Naturschutzgebiet
Schilfbrand: Flammenmeer fordert Einsatzkräfte
Krone Plus Logo
14 geprüfte Helfer
Sanitäter an der Schule: Lizenz für Lebensretter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf