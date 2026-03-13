Oscar-Koch Puck wettert gegen den Ozempic‑Trend

Der österreichische Starkoch, der seit 32 Jahren das exklusive Menü für den legendären Governors Ball zaubert, beobachtet den aktuellen Schlankheits‑Hype in Hollywood mit Sorge. Puck indet: „Zu dünn ist nicht gut – weder für Frauen noch für Männer.“ Er spielt damit auf den Trend an, mit Medikamenten wie Ozempic nachzuhelfen. Immer mehr Promis sorgen mit extremen Gewichtsverlusten für Schlagzeilen.