Oscar-Koch Puck wettert gegen den Ozempic‑Trend

Kurz vor der großen Oscar-Nacht meldet sich Hollywoods Kultkoch Wolfgang Puck (76) mit einer klaren Botschaft an die Mega‑Stars: „Die müssen ein bisserl mehr essen!“
Der österreichische Starkoch, der seit 32 Jahren das exklusive Menü für den legendären Governors Ball zaubert, beobachtet den aktuellen Schlankheits‑Hype in Hollywood mit Sorge. Puck indet: „Zu dünn ist nicht gut – weder für Frauen noch für Männer.“ Er spielt damit auf den Trend an, mit Medikamenten wie Ozempic nachzuhelfen. Immer mehr Promis sorgen mit extremen Gewichtsverlusten für Schlagzeilen.
Doch Puck weiß aus Erfahrung, dass sein Essen nach den Awards nicht stehen gelassen wird: „Am Abend nach der Oscar‑Verleihung sind die alle sehr hungrig.“
2.000 Gäste, 120 Köche, 25.000 Teller – Puck fährt das volle Programm auf
Wenn die Show vorbei ist, beginnt für Puck und sein Team die eigentliche Arbeit. Mehr als 120 Köche servieren für rund 2.000 Gäste ein Menü, das eher einem Luxus‑Marathon gleicht: 40 verschiedene Gerichte, verteilt auf 25.000 Teller – wie ein Gourmetrestaurant in XXL.
Auf der Karte stehen Klassiker, die Hollywood liebt: • Chicken Pot Pie mit Trüffeln • Edle Mini‑Burger • Überbackene Mac ’n’ Cheese. Und der Kult‑Hit: Lachs in Oscar‑Form, mit Kaviar auf Crackern.
Süßes Finale mit Heimat-Touch
Beim Dessert wird’s österreichisch: Puck serviert Apfelstrudel nach Mama‑Rezept, dazu Marzipan‑Eis, Karamellsauce und Schlag. Ein süßer Gruß aus Kärnten – mitten in Hollywood.
