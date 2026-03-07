Auf Kinderpisten werden Eltern zur Kasse gebeten

„Für eine Stunde auf der Piste habe ich 27 Euro gezahlt – zwölf für ihn und 15 für mich. Das ist schon ganz schön happig“, ärgert sich ein Klagenfurter Papa. Er war diese Woche mit seinem vierjährigen Sohn zum Skifahren im Kärntner Bodental unterwegs und hat sich über die teure Stundenkarte gewundert.