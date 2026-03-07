Vorteilswelt
Teure Kleinkindkarten

Auf Kinderpisten werden Eltern zur Kasse gebeten

Kärnten
07.03.2026 08:00
Die Sonnenstrahlen nutzen viel Eltern für letzte Schwünge auf der Piste – aber das kann ganz ...
Die Sonnenstrahlen nutzen viel Eltern für letzte Schwünge auf der Piste – aber das kann ganz schön teuer werden.
Porträt von Elisabeth Nachbar
Von Elisabeth Nachbar

Die ersten Frühlingssonnenstrahlen nutzen viele Eltern noch, um mit dem Nachwuchs die heimischen Pisten zu erobern. Doch die Preise für Skikarten für Kinder variieren stark. Die „Krone“ hat sich umgeschaut.

„Für eine Stunde auf der Piste habe ich 27 Euro gezahlt – zwölf für ihn und 15 für mich. Das ist schon ganz schön happig“, ärgert sich ein Klagenfurter Papa. Er war diese Woche mit seinem vierjährigen Sohn zum Skifahren im Kärntner Bodental unterwegs und hat sich über die teure Stundenkarte gewundert.

