Neue Studie enthüllt:

Anstieg des Meeresspiegels „massiv unterschätzt“

Wissen
04.03.2026 18:59
Jahrzehntelang wurde der Anstieg des Meeresspiegels falsch eingeschätzt – für Küstenregionen ...
Jahrzehntelang wurde der Anstieg des Meeresspiegels falsch eingeschätzt – für Küstenregionen werden die höheren Pegel fatale Auswirkungen haben.(Bild: AFP/PATRICIA DE MELO MOREIRA)
Porträt von Stephan Brodicky
Von Stephan Brodicky

Weltweit könnten Küstenstädte und Inseln bald stärker von Überschwemmungen bedroht sein als angenommen. Neue Forschungsergebnisse zeigen: Der Meeresspiegel ist deutlich höher als viele Studien bisher vermuteten – mit dramatischen Folgen für Millionen Menschen.

0 Kommentare

Laut einer Analyse von 385 wissenschaftlichen Arbeiten, die zwischen 2009 und 2025 veröffentlicht wurden, unterschätzten die Forscher die tatsächlichen Küstenhöhen im Vergleich zum Meeresspiegel systematisch. Im globalen Durchschnitt lagen die Wasserstände demnach etwa 30 Zentimeter höher – in Teilen Südostasiens und des Indopazifik sogar zwischen 1 und 1,5 Metern über den bisherigen Annahmen.

Millionen Menschen stärker bedroht
Diese Diskrepanz hat Folgen: Schon ein Anstieg des Meeresspiegels um einen Meter könnte weltweit bis zu 132 Millionen Menschen betreffen – deutlich mehr als bisher angenommen. Besonders gefährdet sind flache, dicht besiedelte Küstenregionen, etwa große Flussdeltas in Asien.

Die Ursache der Fehleinschätzung
Die Studie, veröffentlicht in „Nature“, zeigt, dass der Fehler vor allem durch fehlerhafte Berechnungen mit sogenannten Geoid-Modellen entstand. Diese digitalen Modelle schätzen den Meeresspiegel auf Basis der Erdanziehungskraft und Rotation – berücksichtigen aber nicht lokale Einflüsse wie Strömungen, Winde oder Salzgehalt des Wassers.

Philip Minderhoud von der niederländischen Wageningen University erklärte: „In Wirklichkeit wird der Meeresspiegel von vielen Faktoren beeinflusst, die in den Modellen nicht enthalten sind.“

Seine Kollegin, die Geografin Katharina Seeger, ergänzt, dass über 90 Prozent der untersuchten Studien keine direkten Messungen vor Ort nutzten, sondern auf diese globalen Annahmen vertrauten. Das habe dazu geführt, dass die Gefahren für Küstenregionen massiv unterschätzt wurden.

Lesen Sie auch:
Der Golfstrom im Atlantik ist ganz essenziell für das Wetter in Europa – bricht er aufgrund des ...
Keine ferne Gefahr
Kipppunkt des Golfstroms rückt bedrohlich näher
29.08.2025
Klimaziel reicht nicht
Polkappen-Kollaps wohl kaum mehr abwendbar
21.05.2025
El Niño bald zurück
Klimaphänomen könnte heuer für Rekordhitze sorgen
03.03.2026

Frühwarnung für Planer und Politiker
Auch der Potsdamer Klimaforscher Anders Levermann warnte im „Guardian“: „Diese Schätzungen zeigen jetzt, dass wir in vielen Regionen schon weiter in der Zukunft sind, als wir bisher dachten.“

Die Wissenschaftler fordern daher eine Neubewertung bestehender Studien und die Integration aktueller Messdaten in die Planung. Ohne diese Korrekturen könnten Schutzmaßnahmen für Küstenstädte verspätet umgesetzt werden – mit potenziell verheerenden Folgen.

Wissen
04.03.2026 18:59
Mehr Wissen
Neue Studie enthüllt:
Anstieg des Meeresspiegels „massiv unterschätzt“
Neues Modell
So wollen Forscher Gewitter besser vorhersagen
„Sänger des Amun“
22 Mumien: Sensationsfund in Theben lässt rätseln
Krone Plus Logo
Gegen die fette Welle
Österreich ist viel zu dick – auch immer mehr Kids
Immer frühere Ankunft
Zeichen für Frühling: Der erste Storch ist da!
