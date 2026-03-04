Anstieg des Meeresspiegels „massiv unterschätzt“

Laut einer Analyse von 385 wissenschaftlichen Arbeiten, die zwischen 2009 und 2025 veröffentlicht wurden, unterschätzten die Forscher die tatsächlichen Küstenhöhen im Vergleich zum Meeresspiegel systematisch. Im globalen Durchschnitt lagen die Wasserstände demnach etwa 30 Zentimeter höher – in Teilen Südostasiens und des Indopazifik sogar zwischen 1 und 1,5 Metern über den bisherigen Annahmen.