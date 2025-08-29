Kipppunkt des Golfstroms rückt bedrohlich näher

Der auch als Golfstrom bekannte AMOC transportiert warmes Wasser aus den Tropen nach Norden und sorgt damit für milde Winter in Europa. Doch Klimaforscher rund um den Physiker Stefan Rahmstorf vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung warnen nun eindringlich: Schmilzt in der Arktis mehr Eis, wird das Wasser frischer, leichter – und sinkt nicht mehr in die Tiefe. Damit droht die Maschine, die das Klima in Schwung hält, ins Stocken zu geraten.