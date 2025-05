Polkappen-Kollaps wohl kaum mehr abwendbar

Wenn das Schmelzen der Eisschilde in Grönland und der Antarktis ungebremst weitergeht, könnten sie zusammen den Meeresspiegel um fast 65 Meter anheben – auch wenn ein vollständiges Abschmelzen viele Jahrhunderte in Anspruch nehmen würde. Schon jetzt aber leben rund 230 Millionen Menschen in Regionen, die weniger als einen Meter über dem Meeresspiegel liegen.