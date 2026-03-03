Klimaphänomen könnte heuer für Rekordhitze sorgen

Extremwetter verstärkt sich

El Niño ist ein regelmäßig wiederkehrendes natürliches Klimaphänomen. Es entsteht durch eine Erwärmung des Oberflächenwassers im Pazifischen Ozean. Im Durchschnitt tritt es alle zwei bis sieben Jahre auf und dauert meist neun bis zwölf Monate. Während dieser Phase können sich die globalen Temperaturen zusätzlich erhöhen – aufbauend auf dem ohnehin steigenden Temperaturniveau infolge des menschengemachten Klimawandels. Zudem kann El Niño Extremwetterereignisse verstärken.