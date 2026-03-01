So teuer können Einsätze der Bergretter werden

Während die einen noch auf Skiern unterwegs sind, haben andere bereits die Wanderschuhe geschnürt. Doch auch wenn der Frühling im Flachland Fahrt aufnimmt, herrschen auf den Bergen teils noch tiefwinterliche Bedingungen. Das wurde einem Paar (26, 34) aus Deutschland jetzt am Traunstein zum Verhängnis. Nach dem Aufstieg über den aperen Naturfreundesteig kamen die Wanderer beim Abstieg am Mairalmsteig wegen der massiven Schneelage vom Weg ab.