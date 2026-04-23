Wie Kindergärten schwierige Aufgaben meistern

Heimische Kindergärten stehen vor allerlei Problemen. Vier Einrichtungen zeigen, wie sie mit fehlenden Sprachkenntnissen, hohen Kosten oder dem Bammel vor der Schule umgehen. Die „Krone“ durfte hinter die Kulissen blicken und hat mit den Verantwortlichen vor Ort gesprochen.
Deutschprobleme, steigender Integrationsbedarf oder hohe Kosten für Gemeinden sind nur einige Herausforderungen im Bereich der Elementarpädagogik. Als eine Delegation rund um Bildungslandesrätin Christine Haberlander (ÖVP) am Mittwoch vier Kindergärten besuchte, war die Stimmung vor Ort aber durchwegs gut.
Sprachförderung als Schwerpunkt
Sprachförderung hat sich der Kindergarten St. Martin II auf die Fahnen geheftet. 79 Kinder werden dort betreut, neun davon haben Deutsch als Erstsprache. „35 Kinder bekommen Sprachförderung“, erklärt Bürgermeister Karl-Heinz Koll (ÖVP). 95 Prozent der Dreijährigen würden bereits Kindergärten besuchen, „das geplante verpflichtende zweite Kindergartenjahr stellt für uns kein Problem dar“, so Koll.
Angst vor Schule nehmen
Dem erfolgreichen Übergang vom Kindergarten in die Volksschule hat sich das Kinderhaus Dreiklang in Enns verschrieben. Mehrmals besuchen die Schulanfänger die zugeteilten Volksschulklassen, um die Scheu zu verlieren. Während die Bildungsstätte früher die Daten der kommenden Schüler von der Gemeinde bekommen hätte, muss das aufgrund des Datenschutzes nun bei der Schuleinschreibung passieren. „Da kommen meist nicht alle, was später zu Problemen führen kann“, so die VS-Direktorin.
Insgesamt investiert das Land heuer 10 Millionen Euro in Sprachförderung, um auch Kindern mit Förderbedarf die besten Chancen zu geben.
Christine Haberlander (ÖVP), Bildungslandesrätin
Gemeinden kooperieren
Eine Förderung von 95 Prozent konnten acht Gemeinden in Oberndorf bei Schwanenstadt für den Bau der gemeinsamen Kinderbetreuungsstätte „Wolke 8“ erzielen. „Jede Gemeinde hat ein Kontingent an Plätzen, auch der laufende Betrieb wird nach Kopf verrechnet“, weiß Bürgermeister Rupert Imlinger. Interessant: Von den fünf Gruppen sind nur zwei am Nachmittag geöffnet. „Der Bedarf sinkt, auch in den Ferien“, meint die Leiterin.
Nachhaltiger Bau
Auch der 2025 in Bad Wimsbach-Neydharting neu eröffnete KiGa wird halbtags geführt. „Das Projekt hat 1,6 Millionen gekostet. Wir haben die Kosten eingehalten“, so der Ortschef. Der lichtdurchflutete Bau besticht mit viel Holz und warmen Farben und ist mit Erdwärme und PV-Anlage ausgestattet.
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