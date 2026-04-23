Wie Kindergärten schwierige Aufgaben meistern

Angst vor Schule nehmen

Dem erfolgreichen Übergang vom Kindergarten in die Volksschule hat sich das Kinderhaus Dreiklang in Enns verschrieben. Mehrmals besuchen die Schulanfänger die zugeteilten Volksschulklassen, um die Scheu zu verlieren. Während die Bildungsstätte früher die Daten der kommenden Schüler von der Gemeinde bekommen hätte, muss das aufgrund des Datenschutzes nun bei der Schuleinschreibung passieren. „Da kommen meist nicht alle, was später zu Problemen führen kann“, so die VS-Direktorin.