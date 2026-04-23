Der Austria wird Dubai-Geld in Aussicht gestellt

Gegen Leader Lustenau will Zweitliga-Fixabsteiger Austria Klagenfurt am Freitag auf dem Rasen in Waidmannsdorf wieder liefern. Abseits davon sitzt dem violetten „Retter“ Helmut Kaltenegger die Finanzmarktaufsicht im Nacken, prüft die Gewerkschaft einen neuen Fall, gibt es (wieder mal) einen Zirkus und einen neuen Klubleiter. . .