„Versorgung sicherzustellen wird herausfordernder“

Von der Politik wünscht man sich eine gesetzliche Indexanpassung und eine langfristig ausgerichtete Life-Sciences-Strategie, um den Standort zu attraktivieren, so CEO Roland Huemer. Teile der Gesundheitsversorgung würden unter starkem wirtschaftlichen Druck stehen, was auch daran abzulesen sei, dass der Gewinn im Verhältnis zum Umsatz begrenzt sei, sagt Huemer, der Druck durch steigende Kosten und staatliche Preisdeckelungen wachse. Er warnt vor allem „vor der Entwicklung bei niedrigpreisigen Humanarzneimitteln. Denn mangels freier Preiskalkulation wird es für Hersteller, Großhändler und Apotheken immer herausfordernder, hier die Versorgung sicherzustellen.“