Zwischen gelebter Tradition und jungem Esprit

Am Wochenende wartet im Land ob der Enns ein bunter Mix an Events. Während Musik-Fans in der Linzer Stadtwerkstatt oder im Mühlviertel beim Noppen Air voll auf ihre Kosten kommen, können sich Freunde des Kabaretts auf eine große Portion Lacher bei Lydia Prenner-Kasper in Freistadt freuen. Sowohl bei Jung als auch bei Alt sind die Lange Nacht der Forschung oder auch der Georgiritt in Micheldorf beliebt.
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