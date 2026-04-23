Zwischen gelebter Tradition und jungem Esprit

Am Wochenende wartet im Land ob der Enns ein bunter Mix an Events. Während Musik-Fans in der Linzer Stadtwerkstatt oder im Mühlviertel beim Noppen Air voll auf ihre Kosten kommen, können sich Freunde des Kabaretts auf eine große Portion Lacher bei Lydia Prenner-Kasper in Freistadt freuen. Sowohl bei Jung als auch bei Alt sind die Lange Nacht der Forschung oder auch der Georgiritt in Micheldorf beliebt.