Nach 18 Jahren: Spatenstich für Google-Datencenter

Viele Geheimnisse bleiben ungelüftet

Der Internetriese machte lange ein Geheimnis um sein Megaprojekt – selbst dann noch, als die ersten Bagger bereits aufgefahren waren. Und auch beim Spatenstich wurden nicht alle gelüftet. So will Google nicht verraten, wie viel der Neubau kostet. „Wir nennen zum jetzigen Zeitpunkt keine Investitionskosten“, sagt Antlanger-Winter. Auch die Frage zu weiteren Ausbauplänen, die Google für das Rechenzentrum bereits hegt, blieb unbeantwortet. Zum Energiebedarf gibt es eine vage Auskunft: Die maximale Kapazität liege bei 150 Megawatt.