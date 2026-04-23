Warum bei McDonald´s alle per Bildschirm bestellen

„Einen Burger bitte“ – das kommt heute nur mehr wenigen über die Lippen. Denn 80 Prozent der Bestellungen in den Filialen der Fastfood-Kette McDonald’s laufen über die digitalen Bestell-Bildschirme. Arman Manutscheri, Technologie-Direktor bei McDonald’s, erklärt die Beliebtheit der Bestellsäulen so: „Oft entsteht in Bestellsituationen ein Stress, wenn man zum Beispiel mit zwei Kindern dasteht und hinter einem ist eine lange Schlange. Die Bestellsäulen entschleunigen den Prozess.“