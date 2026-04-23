Langzeit-Ortschef starb nach schwerer Krankheit

Amtsübergabe im Jänner

Er führt seit Jänner die Amtsgeschäfte. „Unser Bürgermeister hat bis zum Schluss gekämpft, Anfang des vertraute er mir die interimistische Leitung der Gemeinde an. Auch im Spital wollte er von mir immer wissen, was sich in der Gemeinde tut. Er war Bürgermeister durch und durch. Das war seine große Leidenschaft“, so Altendorfer. Er trat Anfang 2024 die Nachfolge als Ortsvize von Josef Schramm an, der an den Folgen eines Herzinfarkts starb.