Langzeit-Ortschef starb nach schwerer Krankheit

Nächster Schock in Klaffer am Hochficht. Nach dem überraschenden Tod von Vizebürgermeister Josef Schramm Ende 2023 starb nun auch Ortschef Franz Wagner kurz nach seinem 64. Geburtstag. Ihm wurde im Oktober des Vorjahres Krebs diagnostiziert. Zwei Chemotherapien verliefen leider erfolglos.
„Es gibt Momente, in denen die Welt in unserer Gemeinde stillsteht.“ Mit diesen Worten informierte das Gemeindeamt von Klaffer am Hochficht die Öffentlichkeit über den Tod von Bürgermeister Franz Wagner. Er erlag einem schweren Krebsleiden. „Im Vorjahr klagte er über Schmerzen, im Oktober erhielt er die Diagnose und war zunächst positiv“, ist auch Vizebürgermeister Horst Altendorfer schockiert.
Amtsübergabe im Jänner
Er führt seit Jänner die Amtsgeschäfte. „Unser Bürgermeister hat bis zum Schluss gekämpft, Anfang des vertraute er mir die interimistische Leitung der Gemeinde an. Auch im Spital wollte er von mir immer wissen, was sich in der Gemeinde tut. Er war Bürgermeister durch und durch. Das war seine große Leidenschaft“, so Altendorfer. Er trat Anfang 2024 die Nachfolge als Ortsvize von Josef Schramm an, der an den Folgen eines Herzinfarkts starb.
Imposantes Wahlergebnis
Im Oktober wäre die offizielle Bürgermeister-Übergabe in der 1300-Einwohner-Gemeinde geplant gewesen. Nun wird der Gemeinderat schon früher wählen müssen. Da die ÖVP eine klare Mehrheit hat, dürfte die Wahl von Altendorfer zum neuen Ortschef eine „Formsache“ sein.
Die Fußstapfen sind groß. Wagner wurde 2021 mit knapp 80 Prozent zum Bürgermeister gewählt. An der Spitze der Gemeinde stand er seit über 16 Jahren. Neben der politischen Tätigkeit war er lange Zeit auch in der Straßenmeisterei beschäftigt. Der mehrfache Opa hinterlässt drei Kinder und eine Ehefrau.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.