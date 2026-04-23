Rasante Komödie über Mutterglück als Lebenslüge

Allerdings ist das Werk der Kanadierin nicht so fein gestrickt wie jene der Erfolgsautorin. Die Brüche in den Persönlichkeiten kommen nicht schleichend. Bei Déraspe ist von Anfang an klar, worauf die jeweiligen Positionen hinauslaufen. Und so ist es keine Überraschung, wenn Sandrine im Laufe der rund 100-minütigen Aufführung überfordert gesteht: „Es macht mich nicht glücklich, Mutter zu sein.“ Aber auch das ist nur die halbe Wahrheit.