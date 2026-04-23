Feuerwehr wurde Zufahrt zu Verunglückten erschwert

Am Donnerstag gegen 8 Uhr fuhr der 32-Jährige aus dem Bezirk Grieskirchen auf der A25 Richtung Linz. Als er laut eigenen Angaben nach seiner Sonnenbrille griff, dürfte er im Bereich einer Baustelle einen Stau übersehen haben. Der Lenker fuhr gegen das Heck eines 73-jährigen Autofahrers aus dem Bezirk Wels-Land, der mit seiner Ehefrau (67) im Wagen saß.