Feuerwehr wurde Zufahrt zu Verunglückten erschwert

Ein Zusammenstoß auf der A25 bei Wels forderte Donnerstagfrüh vier Verletzte. Ein 32-jähriger Autofahrer fuhr auf den Wagen eines älteren Ehepaares auf, der daraufhin gegen das Heck des Vordermannes geschleudert wurde. Die Feuerwehr hatte wegen der fehlenden Rettungsgasse Probleme bei der Anfahrt.
Am Donnerstag gegen 8 Uhr fuhr der 32-Jährige aus dem Bezirk Grieskirchen auf der A25 Richtung Linz. Als er laut eigenen Angaben nach seiner Sonnenbrille griff, dürfte er im Bereich einer Baustelle einen Stau übersehen haben. Der Lenker fuhr gegen das Heck eines 73-jährigen Autofahrers aus dem Bezirk Wels-Land, der mit seiner Ehefrau (67) im Wagen saß.
Eheleute schwer verletzt
Durch die Wucht des Anpralls wurde der Wagen der Eheleute gegen das Heck eines 49-jährigen Fahrzeuglenkers aus dem Bezirk Ried geschleudert. Der 73-Jährige wurde im Pkw eingeklemmt und musste von Feuerwehrleuten befreit werden. Er und seine Gattin kamen schwer verletzt ins Spital.
Keine Rettungsgasse
Die restlichen Unfallbeteiligten kamen mit leichten Verletzungen davon und wurden ins Krankenhaus Wels eingeliefert. Während der Arbeiten nach dem Unfall war die Autobahn bis 10 Uhr komplett gesperrt und der Verkehr wurde umgeleitet. Die Anfahrt der Feuerwehr zur Einsatzstelle war aufgrund einer nicht gebildeten Rettungsgasse nur erschwert möglich.
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