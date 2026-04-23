Lehrling: „Ich wollte fühlen, wie es ist zu töten“

Die Fassungslosigkeit ist den Bewohnern im beschaulichen St. Peter am Ottersbach in der Südoststeiermark ins Gesicht geschrieben: „Wie kann so etwas Schreckliches nur bei uns passieren?“, fragen sich die Menschen. Auch Bürgermeister Reinhold Ebner quält diese Frage: „Der gesamte Ort steht unter Schockstarre“, schilderte er der „Krone“.