Lehrling: „Ich wollte fühlen, wie es ist zu töten“

Jener 17-jährige Steirer, der einen Nachbarn (84) erstach und dessen Gattin schwer verletzte, informierte sich im Internet über das Töten. Die „Krone“ kennt die Details zur Horror-Tat: Der Fleischerlehrling wollte fühlen, wie es ist, ein Menschenleben auszulöschen!
Die Fassungslosigkeit ist den Bewohnern im beschaulichen St. Peter am Ottersbach in der Südoststeiermark ins Gesicht geschrieben: „Wie kann so etwas Schreckliches nur bei uns passieren?“, fragen sich die Menschen. Auch Bürgermeister Reinhold Ebner quält diese Frage: „Der gesamte Ort steht unter Schockstarre“, schilderte er der „Krone“.
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