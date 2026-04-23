Nur 9 Passagiere im neuen Linz-Frankfurt-Flieger

Von 72 Sitzplätzen im neuen Frankfurt-Flieger blieben am Dienstag 63 leer, auch sonst wirft die Auslastung der mit Steuermillionen geförderten Strecke Fragen auf. Landesrat Stefan Kaineder von den Grünen denkt nun für die Auflösung des Vertrags mit der dänischen Airline DAT nach.
Wenn Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner (ÖVP) am Dienstag kommender Woche mit Managern in die spanische Hafenstadt Bilbao reist, kann er sich selbst ein Bild machen. Der Aufsichtsratschef des Linzer Flughafens sitzt an diesem Tag in der ATR-72-Propellermaschine der dänischen Airline DAT, die Linz seit 29. März mit dem internationalen Hub Frankfurt verbindet.“
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