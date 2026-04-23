Nur 9 Passagiere im neuen Linz-Frankfurt-Flieger

Wenn Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner (ÖVP) am Dienstag kommender Woche mit Managern in die spanische Hafenstadt Bilbao reist, kann er sich selbst ein Bild machen. Der Aufsichtsratschef des Linzer Flughafens sitzt an diesem Tag in der ATR-72-Propellermaschine der dänischen Airline DAT, die Linz seit 29. März mit dem internationalen Hub Frankfurt verbindet.“