Kommt Amazon ins Innviertel? „Prüfen Standorte“

Der Online-Versandhändler hat offenbar Interesse an einer Ansiedlung im oberösterreichischen Innviertel – die Rede ist gar von 1500 möglichen Arbeitsplätzen. Offiziell bestätigen will Amazon das alles aber nicht.
Kommt nach Google – die „Krone“ berichtete – mit Amazon bald der nächste Internetriese nach Oberösterreich? Insider haben der „Krone“ bestätigt, dass der Online-Versandhändler Interesse an einer Ansiedlung im Wirtschaftspark Reichersberg im Innviertel hat. Die Rede ist von einem Standort, an dem auch Forschung und Entwicklung stattfinden soll und der daher 1500 Arbeitsplätze umfassen könnte. Noch befinden sich die Gespräche dazu aber im absoluten Anfangsstadium, was so viel heißt wie: Fix ist (noch) nichts.
„Gibt Regionen, in denen unsere Kapazität nicht ausreicht“
Amazon bestätigt das Interesse offiziell nicht. Auf Anfrage heißt es: „Wir prüfen kontinuierlich mögliche neue Standorte. Logistikprojekte brauchen Zeit und wir können ein Projekt erst bestätigen, wenn es ein gewisses Stadium erreicht hat. Dennoch gibt es Regionen in Österreich, in denen unsere Kapazität nicht ausreicht. Es wäre sinnvoll, dort die Flexibilität unseres Netzwerks irgendwann zu erhöhen, um unseren Prozess zu optimieren und letztlich näher an die Kunden zu rücken.“
32 Hektar großer Wirtschaftspark
Amazon hat seit 2016 laut eigenen Angaben mehr als 950 Millionen Euro in Österreich investiert und betreibt derzeit fünf Logistikstandorte: in Großebersdorf, Wien-Liesing, Wien-Simmering, Klagenfurt und Premstätten. Der offenbar in Frage kommende Wirtschaftspark in Reichersberg umfasst 32 Hektar. Noch sind dort keine Betriebe angesiedelt, doch es laufen Gespräche mit „einigen Interessenten“, wie es heißt.
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