Kommt Amazon ins Innviertel? „Prüfen Standorte“

Kommt nach Google – die „Krone“ berichtete – mit Amazon bald der nächste Internetriese nach Oberösterreich? Insider haben der „Krone“ bestätigt, dass der Online-Versandhändler Interesse an einer Ansiedlung im Wirtschaftspark Reichersberg im Innviertel hat. Die Rede ist von einem Standort, an dem auch Forschung und Entwicklung stattfinden soll und der daher 1500 Arbeitsplätze umfassen könnte. Noch befinden sich die Gespräche dazu aber im absoluten Anfangsstadium, was so viel heißt wie: Fix ist (noch) nichts.