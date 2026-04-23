Arbeiter bei Unfall auf Voestgelände verletzt

Arbeitsunfall am Gelände der Voest in OÖ: Ein Arbeiter wurde Donnerstagabend verletzt, als ein großes Gebläse umstürzte und ihn einklemmte. Er wurde mit dem Hubschrauber in das AKH nach Wien geflogen.
Ein Arbeiter hantierte am Donnerstagabend am Voestgelände mit einem großen Gebläse, das laut ersten Informationen auf Rollen montiert war. Gegen 17.25 Uhr dürfte das Gerät laut Polizei in der Stahlstraße umgestürzt sein.
Mit Hubschrauber ins Spital
Der Arbeiter wurde zwischen dem Gebläse und einem Verteiler eingeklemmt und schwer verletzt. Nach der Erstversorgung durch die Betriebsrettung kam er mit dem niederösterreichischen Rettungshubschrauber Christophorus 15 ins Universitätsklinikum nach Wien.
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