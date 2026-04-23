Mann stirbt bei Versuch, rollendes Auto zu stoppen

Schrecklicher Unfall am Donnerstag in Linz: Ein Pensionist hielt seinen Wagen an, um Eier zu holen, doch das Auto begann auf der abschüssigen Straße plötzlich zu rollen. Der 93-Jährige wollte den VW stoppen und wurde dabei getötet.
Der 93-Jährige aus Linz parkte sein Fahrzeug am Donnerstag gegen 10.15 Uhr in der Pachmayrstraße, um bei einem Selbstbedienungsladen Eier zu kaufen. Am Beifahrersitz saß seine 85-jährige Ehefrau. Als der Mann den Wagen verließ, begann dieser auf der leicht abschüssigen Fahrbahn rückwärts zu rollen.
Ehefrau stoppt Auto
Bei dem Versuch, den VW Tiguan zu stoppen, wurde der Mann vom Wagen überrollt. Seine Gattin lenkte vom Beifahrersitz aus das Fahrzeug gegen eine Böschung und betätigte die elektronische Parkbremse. Trotz sofortiger Reanimationsmaßnahmen durch den Notarzt erlag der 93-Jährige wenig später im Unfallkrankenhaus seinen schweren Verletzungen.
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