Mann stirbt bei Versuch, rollendes Auto zu stoppen

Ehefrau stoppt Auto

Bei dem Versuch, den VW Tiguan zu stoppen, wurde der Mann vom Wagen überrollt. Seine Gattin lenkte vom Beifahrersitz aus das Fahrzeug gegen eine Böschung und betätigte die elektronische Parkbremse. Trotz sofortiger Reanimationsmaßnahmen durch den Notarzt erlag der 93-Jährige wenig später im Unfallkrankenhaus seinen schweren Verletzungen.