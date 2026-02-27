„Die Frage lautet nicht ob, sondern eher wie?“

Künstliche Intelligenz im Klassenzimmer: Zwischen Hype, Hysterie und Handwerk – ein spannender Titel, der am Donnerstag unzählige Pädagogen zum Bundeslehrertag nach Linz lockte – nicht zuletzt, weil mit Florian Nuxoll eine der profiliertesten Stimmen, wenn es um den Einsatz von KI an Schulen geht, seine Sicht klarmachte.