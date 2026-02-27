Zink statt Gold gekauft: Händler verklagt Kunden

Über viele Jahre hinweg hat ein Pensionist mit Leidenschaft Münzen gesammelt. Mit 83 Jahren wollte er diese zu Geld machen und freute sich, als ein renommierter Händler ihm nach eingehender Prüfung viel mehr zahlte, als der Kärntner sich je erträumt hatte – und genau das führt nun auch zu einem ungewöhnlichen Gerichtsverfahren.