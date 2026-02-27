Zink statt Gold gekauft: Händler verklagt Kunden

Über viele Jahre hinweg hat ein Pensionist mit Leidenschaft Münzen gesammelt. Mit 83 Jahren wollte er diese zu Geld machen und freute sich, als ein renommierter Händler ihm nach eingehender Prüfung viel mehr zahlte, als der Kärntner sich je erträumt hatte – und genau das führt nun auch zu einem ungewöhnlichen Gerichtsverfahren.
Meistens laufen diese Geschäfte so: Fahrende Händler veranstalten „Gold-Treffen“ in Lokalen, bewerben diese per Postwurf und nutzen dann die Gutgläubigkeit mancher Teilnehmer aus. In Friesach etwa soll eine Deutsche bei so einer Veranstaltung einige Tausend Euro zu wenig für Schmuck und Münzen bezahlt haben – die Polizei wurde gerufen, die Staatsanwaltschaft ermittelt.
Umgekehrt dürfte es sich dagegen bei einem skurrilen Fall in Villach zugetragen haben, der nun zu einem ungewöhnlichen Prozess um einen betagten „Goldfinger“ am Klagenfurter Landesgericht führt.
