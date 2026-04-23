Putin erklärt, warum Internetsperren nötig sind

Politologin: Umgang typisch für Putin

Die Politologin Tatjana Stanowaja bewertete die Äußerung des Kremlchefs als typisch für ihn. „Man sieht das Problem nicht im Ereignis selbst, sondern darin, wie es den Menschen erklärt wird“, schrieb sie auf Telegram. Putin führe soziale Unzufriedenheit oft darauf zurück, dass Beamten Dinge schlecht erklärt hätten.