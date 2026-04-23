Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Schutz vor Terror“

Putin erklärt, warum Internetsperren nötig sind

Außenpolitik
23.04.2026 22:45
Zwei Frauen mit ihren Smartphones in Moskau
Zwei Frauen mit ihren Smartphones in Moskau(Bild: AP/Alexander Zemlianichenko)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Neben der massiven Zensur von Websites macht die russische Regierung den Bürgern und der Wirtschaft des Landes nunmehr auch mit zunehmenden Blockaden des mobilen Internets das Leben schwer. Präsident Wladimir Putin begründet die Maßnahmen mit dem Kampf gegen Terrorismus.

0 Kommentare

Es gebe Probleme und Störungen des Internets in den großen Städten, sagte er laut Kreml bei einer Beratung mit der Regierung am Donnerstag. Es gehe dann um operative Maßnahmen zur Verhinderung von Terroranschlägen. „Die Sicherheit von Menschen wird immer Priorität haben“, so der Kremlchef.

Kremlchef Wladimir Putin begründet die massive Zensur und die Internetsperren mit der ...
Kremlchef Wladimir Putin begründet die massive Zensur und die Internetsperren mit der „Verhinderung von Anschlägen“.(Bild: EPA/PAVEL BEDNYAKOV/AP POOL)

Man müsse die Bevölkerung aber im Nachhinein informieren, sagte er. Lebenswichtige Dienste wie das staatliche Serviceportal „Gosuslugi“, Zahlungssysteme und eine Terminvereinbarung bei Ärzten müssten auch in Zeiten von Einschränkungen funktionieren.

Politologin: Umgang typisch für Putin
Die Politologin Tatjana Stanowaja bewertete die Äußerung des Kremlchefs als typisch für ihn. „Man sieht das Problem nicht im Ereignis selbst, sondern darin, wie es den Menschen erklärt wird“, schrieb sie auf Telegram. Putin führe soziale Unzufriedenheit oft darauf zurück, dass Beamten Dinge schlecht erklärt hätten.

Lesen Sie auch:
Wegen der Internetsperren gibt es in der russischen Bevölkerung erheblichen Unmut.
„Macht Leben schwer“
Russische Wirtschaft beklagt Internetsperren
27.03.2026
Wegen Angriffen?
Moskau wird zum mittelalterlichen Funkloch
12.03.2026
Gesetz adaptiert
Geheimdienst FSB darf Mobilfunk in Russland kappen
18.02.2026

Behörden hatten die Internetsperren schon in der Vergangenheit mit Sicherheitsmaßnahmen begründet, etwa wenn ukrainische Drohnen im Anflug waren. Putin befahl vor mehr als vier Jahren den Angriffskrieg gegen die Ukraine. An den zuletzt immer häufiger erfolgreichen Gegenschlägen Kiews auf die russische Ölindustrie ändern die Internetsperren augenscheinlich nichts.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Außenpolitik
23.04.2026 22:45
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Patrouillenboote der Revolutionsgarden
Trotz Fahrerlaubnis?
Irans Revolutionsgarden beschießen Tanker
In Istanbul hat der Prozess zum Tod einer vierköpfigen Familie begonnen. Die Deutschen starben ...
Insektizid im Hotel
Prozess zu Tod von Familie in Istanbul begonnen
Orit Strook (kl. Bild) ist Ministerin für Siedlungen und nationale Missionen.
Tödlicher Crash
Auto aus Minister-Konvoi überfuhr Palästinenser
Der Bus war direkt in das Foyer der Billa-Filiale gekracht.
Bus kracht in Geschäft
Das war der Auslöser für Horrorfahrt in Salzburg
Am Montagmorgen gegen 7.05 Uhr war zu sehen, wie sich der Wal plötzlich bewegt hat.
Zeit wird knapp
Retter: „Überlebenschancen von ,Timmy‘ bei 50:50“
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
ORF-Affäre: „Gib mir was, dann lasse ich dich …“
154.507 mal gelesen
Krone Plus Logo
Kerstin K. (Name von der Redaktion geändert) Sonntagabend in Wien beim „Krone“-Fototermin
Ski Alpin
Ski-Weltmeisterin ist ihren Job im Verband los
131.660 mal gelesen
Carmen Thalmann war in den letzten drei Jahren Schülertrainerin im Kärntner Skiverband.
Steiermark
Senioren attackiert: Rätsel um Tat von 17-Jährigem
128.546 mal gelesen
Der Täter stieg offenbar über den Balkon ins Haus ein.
Außenpolitik
Pipeline läuft – Orbán gibt Ukraine-Blockade auf
1590 mal kommentiert
Orbán hat die Hilfen für die Ukraine monatelang blockiert – und den Konflikt mit der Ukraine ...
Steiermark
Senioren attackiert: Rätsel um Tat von 17-Jährigem
1068 mal kommentiert
Der Täter stieg offenbar über den Balkon ins Haus ein.
Innenpolitik
NGO „gerettet“ – trotzdem fliegen jetzt die Fetzen
983 mal kommentiert
Babler und Holzleitner haben „zusammengelegt“, um die NGO Zara zu retten.
Mehr Außenpolitik
„Schutz vor Terror“
Putin erklärt, warum Internetsperren nötig sind
Nach Marathonsitzung
ORF muss jetzt geheime Skandalberichte offenlegen
Laut US-Zeitung:
Neuer Ayatollah hat Macht teilweise abgegeben
Versorgungsengpässe
Diesel: Hattmannsdorfer ist „guter Dinge“
„Vertrauen gewinnen“
Thurnher mit klarer Mehrheit an ORF-Spitze gewählt
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf