Im Titelkampf liegen jetzt die Nerven blank!

Vier Hürden – Austria (H), Salzburg (A), Hartberg (A) und Rapid (H) – warten auf die Grazer am Weg zur Titelverteidigung. Jetzt heißt es die Nerven zu bewahren. „Es ist ganz klar, dass die Druckbedingungen wachsen. Man ist ganz nah davor, etwas erreichen zu können. Man möchte nicht, dass einem das noch vor der Nase weggeschnappt wird. Je länger die Saison dauert, desto größer wird auch die mentale Belastung“, weiß Fabio Ingolitsch, dass der Endspurt um den Meisterteller auch zur Kopfsache wird.