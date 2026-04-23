Álvaro Solers Tochter plötzlich in Lebensgefahr

Plötzliche Atemnot und Schwellungen

Die im Juli 2024 geborene Tochter des Paares habe laut Kroll zunächst unter kurzzeitiger Atemnot gelitten. Kurz darauf sei es zu weiteren Symptomen gekommen: Erbrechen sowie Schwellungen an der Lippe. Diese hätten sich bereits zehn bis 15 Sekunden nach dem Kontakt mit dem auslösenden Lebensmittel gezeigt, beschreibt die Mutter. Anschließend habe sich das Kind auch im Gesicht gejuckt und die Augen berührt.