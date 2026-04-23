Álvaro Solers Tochter plötzlich in Lebensgefahr

Ein Moment, der für jede Familie zum Albtraum werden kann: Die Ehefrau von Sänger Álvaro Soler, Melanie Kroll, hat in einem emotionalen Instagram-Video über einen medizinischen Notfall mit ihrer kleinen Tochter berichtet. Das Kind des Paares musste nach einer schweren allergischen Reaktion in einer Notaufnahme behandelt werden – inklusive Atemnot, Schwellungen und einer raschen Notfallversorgung.
„Wir haben den gestrigen Tag mit unserer kleinen Tochter in der Notaufnahme verbracht“, schildert Kroll in dem rund dreiminütigen Video, das sie am 21. April 2026 veröffentlicht hat. Eigentlich habe sie „so etwas Privates gar nicht teilen“ wollen, doch sie wolle den Vorfall aufarbeiten und gleichzeitig andere Eltern sensibilisieren. Es habe sich um einen „allergischen Schock“ gehandelt.
Plötzliche Atemnot und Schwellungen
Die im Juli 2024 geborene Tochter des Paares habe laut Kroll zunächst unter kurzzeitiger Atemnot gelitten. Kurz darauf sei es zu weiteren Symptomen gekommen: Erbrechen sowie Schwellungen an der Lippe. Diese hätten sich bereits zehn bis 15 Sekunden nach dem Kontakt mit dem auslösenden Lebensmittel gezeigt, beschreibt die Mutter. Anschließend habe sich das Kind auch im Gesicht gejuckt und die Augen berührt.
„Es war wirklich so schlimm“, erinnert sich Kroll in dem Video. Der Notruf sei rasch abgesetzt worden, der Rettungsdienst habe das Kind schnell ins Krankenhaus gebracht. Dort habe sie ihre Tochter begleitet, während diese in die Notaufnahme eingeliefert wurde.
„Man konnte wirklich sehen, ...“
Im Spital sei das Kind laut Kroll mit Medikamenten behandelt worden, darunter Antihistaminika, Kortison und Adrenalin. Sie selbst schildert den Moment als Schock: „Man konnte wirklich zusehen, wie sich die Quaddeln über den ganzen Körper ausgebreitet haben.“
Der Vorfall sei besonders belastend gewesen, da die Tochter zuvor kaum ernsthaft krank gewesen sei. Die Familie lebt überwiegend in Spanien, wo auch der Notfall passiert ist. Kroll berichtet zudem, dass sie am Telefon im Notrufgespräch auf Spanisch die sogenannten „W-Fragen“ beantworten musste.
Welche Substanz hat Schock ausgelöst?
Sowohl Kroll als auch Soler haben eigenen Angaben zufolge Allergien. Entsprechend habe man sich bereits im Vorfeld mit der Einführung möglicher allergener Lebensmittel bei der Tochter beschäftigt und dies auch mit einer Kinderärztin besprochen.
Welche konkrete Substanz den Schock ausgelöst hat, macht Kroll öffentlich nicht bekannt.
Appell an andere Eltern
In ihrem Beitrag richtet die Influencerin auch einen klaren Appell an andere Eltern. Sie wolle Mut machen, aber auch zur raschen Reaktion im Ernstfall aufrufen. „Habt keine Angst. Wartet nicht so lange“, sagt sie im Video.
Gleichzeitig betont sie, selbst keine medizinische Fachperson zu sein, und spricht aus der Perspektive einer betroffenen Mutter.
Tochter wieder wohlauf
Trotz des dramatischen Vorfalls gibt es Entwarnung: Die kleine Tochter habe sich rasch erholt. „Man sieht an ihrer Haut nichts mehr. Es ist, als wäre nichts passiert“, so Kroll. Das Kind spiele bereits wieder, lache und sei laut ihrer Mutter schnell zu seinem gewohnten Zustand zurückgekehrt.
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