Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Streit in Maria Saal

„So viel erreicht“: Enttäuschter Ortschef tritt ab

Kärnten
23.04.2026 17:00
SP-Bürgermeister Franz Pfaller tritt 2027 in Maria Saal nicht mehr zur Wahl an.
SP-Bürgermeister Franz Pfaller tritt 2027 in Maria Saal nicht mehr zur Wahl an.(Bild: Uta Rojsek-Wiedergut)
Porträt von Christian Tragner
Von Christian Tragner

Bitter enttäuscht gibt in Maria Saal SP-Bürgermeister Franz Pfaller den Rückzug nach dieser Legislaturperiode bekannt. „Zur Wahl 2027 trete ich nicht mehr an.“  Trotz vieler verwirklichter Projekte fehlt in seiner Partei das Vertrauen in ihn.

0 Kommentare

Franz Pfaller hatte sich so auf die nächste Legislaturperiode gefreut, daraus wird jetzt nichts mehr. „Bei der letzten SP-Sitzung hat man mir am 15. April mitgeteilt, dass man mit Karsten Steiner 2027 in die Wahl ziehen will und vor allem Frauen von mir als Ortschef enttäuscht sind“, sagt Pfaller. „Dabei haben wir so viel erreicht wie nie zuvor. Um eine Million Euro wurde etwa die Krabbelstube gebaut, das Rüsthaus der FF Stegendorf wurde ebenfalls um eine Million Euro saniert. Landeschef und Feuerwehrreferent Daniel Fellner hat aus Freundschaft zu mir sogar 550.000 Euro Hilfe dazugegeben.“

Breitbandnetz und Fernwärme
Der ganze Ort bekomme zudem neue Fernwärmeleitungen von der Firma Fundermax in St. Veit. „Auch an das Breitbandnetz wird Maria Saal angeschlossen. Und das, obwohl wir beim Fördertopf vom Bund durchgefallen sind. Die Kelag übernimmt nun die Kosten. Es tut weh, aber wenn das Vertrauen fehlt, trete ich nicht mehr an“, sagt Pfaller.  „Ich bin tief enttäuscht“, sagt der zerknirschte Ortschef.

Dabei hat die SP in der Gemeinde an Mandaten gar nicht den Vorsitz. „Wir haben sechs Mandatare, die ÖVP sieben. Sogar von den anderen Partei kommt jetzt viel Zuspruch, in der SP fehle aber das Vertrauen.“ Im Herbst legt die SP den Spitzenkandidaten für die Wahl 2027 fest.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Kärnten
23.04.2026 17:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Patrouillenboote der Revolutionsgarden
Trotz Fahrerlaubnis?
Irans Revolutionsgarden beschießen Tanker
In Istanbul hat der Prozess zum Tod einer vierköpfigen Familie begonnen. Die Deutschen starben ...
Insektizid im Hotel
Prozess zu Tod von Familie in Istanbul begonnen
Orit Strook (kl. Bild) ist Ministerin für Siedlungen und nationale Missionen.
Tödlicher Crash
Auto aus Minister-Konvoi überfuhr Palästinenser
Der Bus war direkt in das Foyer der Billa-Filiale gekracht.
Bus kracht in Geschäft
Das war der Auslöser für Horrorfahrt in Salzburg
Am Montagmorgen gegen 7.05 Uhr war zu sehen, wie sich der Wal plötzlich bewegt hat.
Zeit wird knapp
Retter: „Überlebenschancen von ,Timmy‘ bei 50:50“
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
ORF-Affäre: „Gib mir was, dann lasse ich dich …“
151.563 mal gelesen
Krone Plus Logo
Kerstin K. (Name von der Redaktion geändert) Sonntagabend in Wien beim „Krone“-Fototermin
Ski Alpin
Ski-Weltmeisterin ist ihren Job im Verband los
130.393 mal gelesen
Carmen Thalmann war in den letzten drei Jahren Schülertrainerin im Kärntner Skiverband.
Steiermark
Senioren attackiert: Rätsel um Tat von 17-Jährigem
127.537 mal gelesen
Der Täter stieg offenbar über den Balkon ins Haus ein.
Außenpolitik
Pipeline läuft – Orbán gibt Ukraine-Blockade auf
1584 mal kommentiert
Orbán hat die Hilfen für die Ukraine monatelang blockiert – und den Konflikt mit der Ukraine ...
Steiermark
Senioren attackiert: Rätsel um Tat von 17-Jährigem
1066 mal kommentiert
Der Täter stieg offenbar über den Balkon ins Haus ein.
Innenpolitik
NGO „gerettet“ – trotzdem fliegen jetzt die Fetzen
972 mal kommentiert
Babler und Holzleitner haben „zusammengelegt“, um die NGO Zara zu retten.
Mehr Kärnten
Parfums im Visier
Ladendiebes-Banden auf Beutetour durch Kärnten
Streit in Maria Saal
„So viel erreicht“: Enttäuschter Ortschef tritt ab
Technik und Co.
„Girls-Power“: Betriebe wollen mehr Frauen
Highlight zu Pfingsten
Beachvolleyball-Zirkus kehrt an Wörthersee zurück
Grausame Tierquälerei
Mann soll sich sexuell an Pferden vergangen haben
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf