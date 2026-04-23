„So viel erreicht“: Enttäuschter Ortschef tritt ab

Franz Pfaller hatte sich so auf die nächste Legislaturperiode gefreut, daraus wird jetzt nichts mehr. „Bei der letzten SP-Sitzung hat man mir am 15. April mitgeteilt, dass man mit Karsten Steiner 2027 in die Wahl ziehen will und vor allem Frauen von mir als Ortschef enttäuscht sind“, sagt Pfaller. „Dabei haben wir so viel erreicht wie nie zuvor. Um eine Million Euro wurde etwa die Krabbelstube gebaut, das Rüsthaus der FF Stegendorf wurde ebenfalls um eine Million Euro saniert. Landeschef und Feuerwehrreferent Daniel Fellner hat aus Freundschaft zu mir sogar 550.000 Euro Hilfe dazugegeben.“