Sie bringen Matcha-Trend nach Oberkärnten

Ein Paar hat sich ihren Lebenstraum erfüllt und ein neues Café mit besonderem Süßgebäck und Getränken in Spittal eröffnet. Und auch ein beliebtes Trend-Getränk ist in der Speisekarte zu finden.
Was ist Matcha-Latte? Das ist wohl die am häufigsten gestellte Frage der Kunden vom neuen Café „Maison Mila“. Kurz erklärt: Es handelt sich um ein grünes Trendgetränk aus japanischem Grünteepulver in heißem Wasser und mit aufgeschäumter Milch.
Kroatische Süßspeisen und Matcha
Genau darauf haben sich Mila und Drazen Loncar, die im April ihr Café am Spittaler Egarter Platz eröffnet haben, spezialisiert. „Es war mein Lebenstraum, ein eigenes Café zu eröffnen“, erzählt Mila. „Ich wollte mich auf süße Mehlspeisen konzentrieren, aber meine Tochter hat mir empfohlen, neben Kaffee auch Matcha anzubieten – weil das eben voll im Trend ist“, erzählt sie beim „Krone“-Besuch.
Da dürfte die Tochter ein gutes Gespür gehabt haben. Denn die Oberkärntner Bevölkerung zeigt sich erfreut, interessiert und stattet dem kleinen aber feinen Kaffeehaus gern einen Besuch ab. Worüber noch geschwärmt wird: „Über das Gebäck aus meiner Heimat“, so die gebürtige Kroatin.
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