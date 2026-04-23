Sie bringen Matcha-Trend nach Oberkärnten

Kroatische Süßspeisen und Matcha

Genau darauf haben sich Mila und Drazen Loncar, die im April ihr Café am Spittaler Egarter Platz eröffnet haben, spezialisiert. „Es war mein Lebenstraum, ein eigenes Café zu eröffnen“, erzählt Mila. „Ich wollte mich auf süße Mehlspeisen konzentrieren, aber meine Tochter hat mir empfohlen, neben Kaffee auch Matcha anzubieten – weil das eben voll im Trend ist“, erzählt sie beim „Krone“-Besuch.