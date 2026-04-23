Neuer Ayatollah hat Macht teilweise abgegeben

„Khamenei braucht Prothese und plastische Operation“

Laut der US-Zeitung ist der 56-Jährige bei dem Angriff zwar „schwer verwundet“ worden, aber „klar im Kopf und präsent“. „Ein Bein wurde drei Mal operiert und er wartet auf eine Prothese. Er hatte eine Operation an einer Hand und erlangt langsam wieder Kontrolle über sie. Sein Gesicht und seine Lippen wurden schwer verbrannt, was es schwierig für ihn macht zu sprechen“, zitierte das Blatt die iranischen Regierungsvertreter. Langfristig werde Khamenei eine plastische Operation benötigen.