Reederei sieht derzeit keine Chance auf Durchfahrt

Schifffahrt weitgehend zum Erliegen gekommen

Die Straße von Hormuz gilt aktuell als nicht sicher befahrbar. Hintergrund ist, dass der Iran die freie Schifffahrt in der Meerenge südlich seines Staatsgebiets bedroht. Der Schiffsverkehr ist daher weitgehend zum Stillstand gekommen. Experten sehen darin einen Verstoß gegen das internationale Seerecht.