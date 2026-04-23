Explosionen in Teheran – Luftabwehr schlägt Alarm

Trump selbst erklärte auf seiner Plattform Truth Social, er stehe unter keinem Zeitdruck und habe „alle Zeit der Welt“, während für den Iran „die Uhr ticke“. Zudem griff er US-Medien scharf an und stellte weitreichende, nicht bestätigte Behauptungen über den Zustand der iranischen Streitkräfte auf. So schrieb er unter anderem, die Marine liege „auf dem Grund des Meeres“, die Luftwaffe sei zerstört und die Luftabwehr ausgeschaltet. Auch iranische Führer seien nicht mehr im Amt. Ein Abkommen werde es nur geben, wenn es den USA und ihren Verbündeten passe.