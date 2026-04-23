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Wirbel um Kinder-Ruhetag in beliebter Therme

Ausland
23.04.2026 19:30
Ist Entspannung nur ohne Kinder möglich? Der Vorstoß einer Therme in Deutschland stößt auf ...
Ist Entspannung nur ohne Kinder möglich? Der Vorstoß einer Therme in Deutschland stößt auf geteilte Reaktionen.(Bild: fovivafoto | stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

In einer beliebten Therme im deutschen Bad Nauheim sorgt eine neue Wochenendregel für ordentlich Gesprächsstoff: Ab dem 25. April dürfen Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren samstags nicht mehr ins Thermalbad. Während die Betreiber von mehr Ruhe und Entspannung sprechen, entlädt sich in sozialen Medien eine hitzige Debatte.

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Die Sprudelhof-Therme in der rund 32.000 Einwohner zählenden hessischen Stadt hat die neue Regelung unter dem Namen „Relax Saturday“ auf Instagram und Facebook angekündigt. Ziel sei es, bewusst einen ruhigen Rahmen für Erholung und Regeneration zu schaffen – ausschließlich für Gäste ab 16 Jahren.

Ein Tag nur für Erwachsene
„Mit unserem Relax Saturday möchten wir ganz bewusst einen ruhigen Rahmen für alle ab 16 Jahren schaffen, die sich Zeit für Erholung, Ruhe und Entspannung nehmen möchten“, teilte die Therme mit.

„Kein Schritt gegen Kinder“
Auch Betriebsleiter Jens Bonnard betont gegenüber deutschen Medien, es gehe nicht um eine Abwertung von Familien, sondern um ein zusätzliches Angebot für mehr Ruhe. Kinder seien grundsätzlich weiterhin willkommen – nur eben nicht an diesem einen Wochentag.

Laut Bonnard entstehe in Thermen naturgemäß ein Spannungsfeld zwischen Ruhe suchenden Gästen und Familien mit Kindern, die für lebendige Atmosphäre sorgen. Man reagiere mit der Maßnahme auf wiederkehrende Rückmeldungen von Besuchern, die sich mehr Erholung wünschen. Konkrete Vorfälle oder Probleme habe es laut Betreiber aber nicht gegeben.

Geteilte Reaktionen: „Unverschämtheit“ bis „endlich Ruhe“
In sozialen Netzwerken schlagen die Emotionen hoch. Während viele Nutzer die Entscheidung als „Unverschämtheit“ bezeichnen und Familien benachteiligt sehen, äußern andere deutliches Verständnis. Kritiker argumentieren, dass gerade das Wochenende für viele Familien die einzige gemeinsame Zeit für Freizeitaktivitäten sei. Zudem wird befürchtet, dass sich Besucherströme auf andere Tage verlagern könnten.

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Befürworter hingegen begrüßen die Entscheidung ausdrücklich. In Kommentaren ist etwa von „endlich einem Tag zum Entspannen“ die Rede, oder davon, dass ein Thermalbad kein „Spaßbad“ sei. Auch laut Betreiber überwiegt bislang die positive Resonanz.

Kein Einzelfall im Thermenbetrieb
Ähnliche Konzepte gibt es im deutschsprachigen Raum bereits in anderer Form. Teilweise setzen Thermen auf zeitlich oder räumlich getrennte Ruhebereiche für Erwachsene ab 16 Jahren, etwa in speziellen Spa-Zonen innerhalb größerer Anlagen. Ein fixer wöchentlicher „kinderfreier Ruhetag“ ist jedoch ungewöhnlich.

In Österreich etwa gibt es kein vergleichbares Modell eines regelmäßigen kinderfreien Thermentages. Stattdessen setzen viele Anlagen auf getrennte Bereiche oder komplette Adults-only-Angebote, etwa reine Erwachsenen-Thermen oder spezielle Ruhezonen innerhalb familienfreundlicher Betriebe.

Zwischen Ruhebedürfnis und Familienzeit
Der Fall zeigt einmal mehr, wie sensibel das Thema Freizeitgestaltung in öffentlichen Bädern ist. Während die einen Ruhe und Erholung suchen, sehen andere ihre Möglichkeiten für gemeinsame Familienzeit eingeschränkt. Die Diskussion dürfte die Sprudelhof-Therme daher auch über den Start des „Relax Saturday“ hinaus begleiten.

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