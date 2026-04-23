Wirbel um Kinder-Ruhetag in beliebter Therme

Geteilte Reaktionen: „Unverschämtheit“ bis „endlich Ruhe“

In sozialen Netzwerken schlagen die Emotionen hoch. Während viele Nutzer die Entscheidung als „Unverschämtheit“ bezeichnen und Familien benachteiligt sehen, äußern andere deutliches Verständnis. Kritiker argumentieren, dass gerade das Wochenende für viele Familien die einzige gemeinsame Zeit für Freizeitaktivitäten sei. Zudem wird befürchtet, dass sich Besucherströme auf andere Tage verlagern könnten.