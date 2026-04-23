ORF muss jetzt geheime Skandalberichte offenlegen

Thurnher bestätigt, Wahl wird vorverschoben

Elf Personen hatten sich für den Übergangsposten beworben, als einzige zum Hearing geladen war aber die Interimschefin Ingrid Thurnher, die schließlich auch mit 31 von 34 Stimmen im Stiftungsrat bestätigt wurde. Somit leitet sie weiterhin bis Jahresende die Geschicke des Staatsfunkes. Wer danach übernimmt wird außerdem nicht wie geplant im Herbst, sondern bereits in der Sitzung am 11. Juni entschieden. Das hatten FPÖ-Stiftungsrat Peter Westenthaler sowie die ÖVP-Vertreter im Gremium beantragt und durchgebracht. 28 Mitglieder stimmten für die Vorverlegung, fünf dagegen. Die fehlende Stimme gehört Alexander Zach (Neos), der nicht anwesend ist.