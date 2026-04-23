Farce um Klimaticket: Pendler sollen Druck machen

„Wer zwei gültige Tickets hat, darf nicht an einer künstlichen Grenze scheitern“, meint Khom. „Unser Ziel ist ein einfaches, verständliches und vor allem faires System für die Menschen. Es kann nicht sein, dass ausgerechnet jene bestraft werden, die bereits in nachhaltige Mobilität investieren.“ Und Gruber betont: „Die Koralmbahn ist ein Meilenstein für die Steiermark, Kärnten und den Wirtschafts- und Lebensraum im Süden Österreichs. Sie darf aber nicht nur ein infrastruktureller Lückenschluss sein, sondern muss auch tariflich verbinden.“