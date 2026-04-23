Wäschetrockner fing Feuer, Ehepaar rettete sich

Verdacht auf Rauchgasvergiftung

Die Freiwillige Feuerwehr Breitenbach konnte den Brand mit 30 Kräften erfolgreich bekämpfen und gab um 15 Uhr „Brand aus“. Die Frau und ihr ebenfalls anwesender 81-jähriger Mann wurden nach ihrer Erstversorgung von der Rettung mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in das Bezirkskrankenhaus Kufstein gebracht.