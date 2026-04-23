Wäschetrockner fing Feuer, Ehepaar rettete sich

Als eine 78-Jährige am Donnerstag die Tür zum Wäscheraum im bäuerlichen Anwesen in Breitenbach öffnete, schlugen ihr dichter Rauch und Flammen entgegen. Sie konnte sich retten und Alarm schlagen.
Am Donnerstag um 13.55 Uhr wurden die Einsatzkräfte zu einem Brand nach Breitenbach am Inn gerufen. Die 78-jährige österreichische Bewohnerin eines bäuerlichen Anwesens hatte wegen Brandgeruchs Nachschau gehalten, und beim Öffnen der Tür zum Wäscheraum drangen aus dem Raum dichter Rauch und Flammen.
Verdacht auf Rauchgasvergiftung
Die Freiwillige Feuerwehr Breitenbach konnte den Brand mit 30 Kräften erfolgreich bekämpfen und gab um 15 Uhr „Brand aus“. Die Frau und ihr ebenfalls anwesender 81-jähriger Mann wurden nach ihrer Erstversorgung von der Rettung mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in das Bezirkskrankenhaus Kufstein gebracht.
Laut bisherigen Erkenntnissen dürfte der Brand aufgrund eines technischen Defektes an einem älteren Trocknungsgerät ausgebrochen sein. Die Schadenshöhe ist derzeit unbekannt.
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