Bausperre in Bayern verlängert Bahnreisen

Die Fahrzeit im Fernverkehr zwischen Salzburg und Innsbruck sowie zwischen Salzburg und München verlängere sich um gut 15 Minuten, jene zwischen Wien und Vorarlberg um 30 Minuten, teilten die ÖBB am Donnerstag mit.

Während der Bauzeit würden täglich 80 Güterzüge, die sonst über Passau geführt werden, über die Weststrecke München – Salzburg – Wels umgeleitet. Dadurch komme es zu einer hohen Streckenauslastung am Deutschen Eck. Man organisiere das Angebot von und nach Deutschland neu, erklärten die ÖBB. Auf der ICE-Linie über Passau fahren keine Züge im Abschnitt zwischen Wien und Nürnberg. Die alternative Reiseroute von Wien, St. Pölten und Linz nach Deutschland und retour führe über den Bahnknoten München Hauptbahnhof.