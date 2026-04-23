Nach Fan-Skandal: UEFA bestraft die Bayern

In der Schlussphase der Real-Heimpartie waren Bayern-Anhänger über den Zaun geklettert und zum Spielfeldrand vorgedrungen. Nach dem 4:3 in der Nachspielzeit drückten sie im Jubel gegen Fotografinnen und Fotografen, die dort hinter der Werbebande saßen. Laut Polizeiangaben wurden mindestens zwei Frauen und zwei Männer verletzt. Die UEFA verhängte dafür eine Strafe von 40.000 Euro. Hinzu kommen u.a. 30.000 Euro wegen der Verbreitung unangemessener Botschaften durch die Fans.