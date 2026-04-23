Regierung verlängert für WM Public-Viewing-Events

Public-Viewing-Veranstaltungen dürfen künftig sechs statt wie bisher vier Wochen dauern. Anlass für den einstimmigen Beschluss im Nationalrat bot die Fußball-Weltmeisterschaft, die heuer in Nordamerika stattfindet.
„Der heutige Beschluss ist ein klares Tor und ein klarer Sieg für Österreich“, sagte Tourismusstaatssekretärin Elisabeth Zehetner (ÖVP) am Donnerstagabend im Plenum.
WM dauert fast sechs Wochen
Die WM, bei der auch Österreich dabei ist, wird heuer fünfeinhalb Wochen dauern. Auch zukünftige Weltmeisterschaften würden sich wohl in dieser Länge abspielen, begründete Zehetner die Änderung der Gewerbeordnung. Neben Fußballfans, die beim Public Viewing gemeinsam mitfiebern können, würden auch Betriebe und der Standort profitieren.
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