Regierung verlängert für WM Public-Viewing-Events

WM dauert fast sechs Wochen

Die WM, bei der auch Österreich dabei ist, wird heuer fünfeinhalb Wochen dauern. Auch zukünftige Weltmeisterschaften würden sich wohl in dieser Länge abspielen, begründete Zehetner die Änderung der Gewerbeordnung. Neben Fußballfans, die beim Public Viewing gemeinsam mitfiebern können, würden auch Betriebe und der Standort profitieren.